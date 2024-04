De Euronews

Um urso atacou um jovem que estava a apanhar cogumelos numa área arborizada entre as aldeias de Stráňavy e Višnové. Para se defender, o homem disparou contra o animal, que ficou ferido mas conseguiu fugir.

PUBLICIDADE

A polícia eslovaca está a tentar localizar um urso após um novo ataque a um cidadão. O animal atacou um jovem que estava a apanhar cogumelos numa zona arborizada entre as aldeias de Stráňavy e Višňové, no norte do país.

Para se defender do animal, o jovem disparou sobre ele com uma caçadeira que trazia consigo. O urso ficou aparentemente ferido, mas conseguiu fugir do local e, até agora, ainda não foi encontrado.

"Anunciámos imediatamente na rádio municipal informações para os cidadãos não irem para esta área e para evitar o perigo de ataques de ursos", disse Branislav Štrba, o presidente da câmara de Stráňavy.

As autoridades envolvidos nas buscas fecharam todos os acessos ao vale Višnové. De acordo com informações do Serviço Estatal de Conservação da Natureza, o urso parece ter encontrado refúgio numa área de vegetação rasteira densa e não se espera que se aproxime das aldeias vizinhas.