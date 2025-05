Número de mortes ultrapassa as 200 e Espanha prepara-se para mais chuva

De Euronews

Os habitantes continuam a enfrentar na sexta-feira os estragos provocados pela devastadora DANAquedescarregou toda a sua fúria na província de Valência e afetou também outras zonas do leste e do sul de Espanha, enquanto as autoridades prosseguem os esforços de salvamento e assistência, num contexto de apelos para que não se baixe a guarda face aos alertas meteorológicos que continuam em vigor em algumas zonas.

Até agora, foram confirmadas, pelo menos, 205mortes , quase todas na Comunidade Valenciana, com exceção de duas em Castilla-La Mancha e uma na Andaluzia.

Três dias após a maior catástrofe natural da história recente de Espanha, as chuvas torrenciais e as inundações que devastaram dezenas de cidades do sul de Valência deixaram muitas ruas bloqueadas por veículos e detritos amontoados e alguns habitantes ainda presosnas suas casas. Alguns locais continuam sem eletricidade, água corrente ou uma linha telefónica estável.

As forças de segurança e as equipas de emergência continuam a procurar e a resgatar um número desconhecido de pessoas que ainda estão desaparecidas. Receia-se que muitas delas estejam presas em veículos destruídos ou em garagens inundadas.

Além dos 1200 militares da Unidade Militar de Emergência (UME) que foram destacados para as zonas afetadas desde o início, há agora mais 500 soldados do exército espanhol, enquanto o Ministro da Defesa afirma que “serão disponibilizados todos os meios necessários durante o tempo que for necessário”.

A estes juntam-se os esforços dos próprios sobreviventes das inundações e de grupos de voluntários que trabalham arduamente para limpar uma densa camada de lama que parece não ter fim à vista.

Mas a ameaça da DANA não se limita à luta contra o relógio contra as imensas consequências que deixou no terreno, uma vez que os alertas de chuvas fortescontinuam em níveis elevados em diferentes partes da geografia espanhola.

Avisos meteorológicos em várias províncias

A Agência Estatal de Meteorologia (Aemet) elevou o nível de alerta de laranja para vermelho em Huelva, devido às chuvas torrenciais, e Valência continua em aviso laranja, juntamente com Castellón, Tarragona e partes das Ilhas Baleares. O Presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, esteve, na sexta-feira, no centro de operações da Aemet e recordou que “a DANA ainda não acabou”, pedindo à população que se mantenha extremamente preocupada e atenta às informações oficiais.

Os habitantes de localidades como Paiporta, onde morreram pelo menos 62 das vítimas da tragédia, têm percorrido quilómetros a pé até à cidade de Valência para se abastecerem, cruzando-se com numerosos grupos de cidadãos de zonas não afetadas que também se deslocam a pé e transportam bens de primeira necessidade e pás para ajudar.

A Comunidade Valenciana reiterou os seus apelos à população para que não se desloque com veículos nem se dirija às zonas afetadas, uma vez que se registaram engarrafamentos e “as vias de acesso estão a ruir”, o que dificulta o trabalho dos serviços de emergência.

O Ministério dos Transportes do Governo central pede igualmente às pessoas que evitem viajar de carro e alerta para o facto de 80 quilómetros de estradas terem sido destruídos, ao mesmo tempo que informa que as linhas ferroviárias suburbanas C1, C2 e C3 “estão muito danificadas” e espera que o serviço de comboios de alta velocidade que liga Valência a Madrid seja restabelecido dentro de duas a três semanas.