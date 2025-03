Tempestade Martinho causa estragos em Espanha. 25 reservatórios estão em alerta vermelho

Foi declarado o estado de emergência em Ávila depois de os rios terem transbordado, enquanto a polícia continua a procurar um homem desaparecido na Andaluzia.

A Espanha continua a sofrer as consequências da tempestade Martinho, que este fim de semana mantém 14 comunidades autónomas em alerta máximo por causa do vento ou da neve. As autoridades estão a prestar especial atenção aos rios em Madrid e Toledo, bem como em Ávila, onde foi declarado o estado de emergência depois de os rios Adaja e Chico terem transbordado, provocando inundações na zona.

Dezenas de estradas foram encerradas e os rios transbordaram em vastas zonas do centro e do norte de Espanha, obrigando à evacuação de centenas de pessoas. Em Madrid, várias estradas foram encerradas enquanto se mantém em vigor um alerta de inundação devido à subida do rio Manzanares e mais de 40 pessoas foram evacuadas dos arredores da capital.

As regiões mais afetadas continuam a ser a Andaluzia e Castela e Leão. No total, 22 estradas continuam encerradas ao trânsito devido às inundações causadas pelas fortes chuvas, enquanto a neve afecta o tráfego em 15 estradas, principalmente na rede secundária, de acordo com os últimos dados da Direção-Geral de Viação.

25 reservatórios excedem os níveis de alerta vermelho

Embora a tempestade tenha perdido alguma intensidade no seu terceiro dia, a situação continua difícil devido às fortes chuvas anteriores, que saturaram os solos e provocaram o degelo nas zonas cobertas de neve. Os caudais dos rios são elevados, aumentando o risco de transbordamentos.

Neste contexto, 25 albufeiras da bacia hidrográfica do Tejo, situadas nas províncias de Guadalajara, Madrid, Toledo e Cáceres, ultrapassaram os níveis de alerta vermelho, enquanto 19 barragens estão a fazer descargas significativas. Entretanto, perto da cidade de Pujerra, no sul da Andaluzia, foram divulgadas imagens da polícia ainda à procura de um homem desaparecido há quatro dias.