A Ucrânia não pode garantir a segurança dos dignitários estrangeiros que pretendem assistir ao desfile do Dia da Vitória em Moscovo, esta sexta-feira, disse Volodymyr Zelenskyy.

"A nossa posição é muito simples para todos os países que se deslocam à Rússia no dia 9 de maio: não podemos ser responsabilizados pelo que acontece no território da Federação Russa", afirmou o presidente ucraniano no sábado. "Eles são responsáveis pela vossa segurança. Não daremos quaisquer garantias, porque não sabemos o que a Rússia poderá fazer nessas datas", acrescenta o presidente ucraniano.

Esta declaração provocou novas tensões diplomáticas com a Eslováquia, cujo primeiro-ministro Robert Fico, amigo de Moscovo, criticou o aviso de Zelenskyy: "Rejeito este tipo de ameaças por razões de segurança", afirmou Fico esta segunda-feira. "Respeito plenamente o facto de a segurança dos participantes ser um assunto interno da Federação Russa. Mas se o Sr. Zelenskyy acredita que as suas declarações vão forçar as delegações estrangeiras a não comparecer, então está profundamente enganado".

Não é claro se Fico irá participar no desfile. Depois de o primeiro-ministro eslovaco ter cancelado algumas aparições públicas, incluindo os eventos oficiais do Dia do Trabalhador, tem havido especulações de que poderá também não comparecer em Moscovo.

O Presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, que também tinha planeado visitar Moscovo ao lado de Fico, adoeceu durante uma visita aos Estados Unidos na semana passada, interrompendo a viagem e regressando a Belgrado, onde foi brevemente hospitalizado.

Fico e Vučić foram os únicos líderes europeus a anunciar a sua participação na parada russa do Dia da Vitória, uma decisão que suscitou fortes críticas da União Europeia. No caso de Vučić, Bruxelas emitiu um aviso severo, indicando que a visita violaria os critérios de adesão à UE e potencialmente prejudicaria o processo de adesão da Sérvia ao bloco de 27 membros.

Os políticos europeus podem estar ausentes, mas o aliado mais valioso de Moscovo e, sem dúvida, o convidado mais importante, estará presente.

O Presidente chinês Xi Jinping fará uma visita oficial à Rússia de 7 a 10 de maio para participar nas celebrações do 80º aniversário da derrota da Alemanha nazi, informou o Kremlin no domingo.

Qual será a segurança do desfile?

Na semana passada, o presidente russo Vladimir Putin propôs um cessar-fogo de três dias com a Ucrânia, entre 7 e 9 de maio, por ocasião da celebração do Dia da Vitória. A ideia foi categoricamente rejeitada por Kiev, com Zelenskyy a chamar-lhe uma "representação teatral" destinada a aliviar o isolamento internacional da Rússia e a criar uma atmosfera favorável às celebrações do Dia da Vitória em Moscovo.

Zelenskyy terá afirmado que a proposta não era uma tentativa séria de pôr fim à guerra e reiterou o apoio da Ucrânia a uma iniciativa apoiada pelos EUA que apela a um cessar-fogo incondicional de 30 dias.

O presidente ucraniano advertiu que o historial de Moscovo de violar tréguas a curto prazo mina qualquer confiança nesta última oferta: "Matam até ao dia 7 de maio, fazem uma pausa durante uns dias confortáveis e depois recomeçam a atacar no dia 11", afirmou.

Esta segunda-feira, dias antes do desfile, enquanto decorriam os ensaios na capital russa, as autoridades afirmaram que quatro drones foram intercetados durante a noite quando se aproximavam da cidade.

De acordo com os relatórios preliminares, não houve feridos ou danos causados pela queda de destroços, disse o presidente da Câmara Municipal moscovita, Serguei Sobyanin, na aplicação de mensagens Telegram.

Esta não foi a primeira vez que drones ucranianos chegaram a Moscovo. Em meados de março, as autoridades da cidade relataram o maior ataque, com mais de 70 drones abatidos, de acordo com a defesa aérea russa e as autoridades de Moscovo.

De acordo com Zelenskyy, os drones ucranianos podem agora voar muito mais longe e atingir um alcance de 3.000 km.

Kiev tem utilizado drones de longo alcance para atacar profundamente o território russo, visando infraestruturas militares como aeródromos, refinarias de petróleo, depósitos e centros logísticos.

Preparativos para o Dia da Vitória em Moscovo AP Photo

A Rússia já cancelou o desfile da vitória na cidade portuária ocupada de Sebastopol, na Crimeia. O governador de ocupação de Sebastopol, instalado por Moscovo, declarou que o desfile não se realizará devido a riscos de segurança.

O anúncio surge na sequência de um ataque de um drone marítimo ucraniano que destruiu um caça russo Su-30 perto do porto de Novorossiysk na passada sexta-feira.

Os serviços secretos militares ucranianos descreveram o ataque como "uma operação sem precedentes", marcando a primeira vez que um drone marítimo abateu um avião a jato.

É a terceira vez consecutiva que o desfile é cancelado em Sebastopol. A cidade portuária ocupada organizou o desfile pela última vez em 2022, pouco depois do início da invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia.

Porque é que o Dia da Vitória é tão importante para Putin?

Para Moscovo, o dia 9 de maio é mais do que uma festa da vitória. Sob a presidência de Putin, tornou-se um dos feriados mais importantes e uma grande demonstração do poder militar da Rússia.

Tornou-se ainda mais simbólico desde o início da invasão em grande escala da Ucrânia no início de 2022, uma vez que o Kremlin tem vindo a utilizar as imagens e narrativas da Segunda Guerra Mundial para descrever e apoiar a invasão.

Na guerra contra a Ucrânia, a Rússia tem repetido uma série de slogans e símbolos idênticos aos que a União Soviética utilizou na Segunda Guerra Mundial, como "Podemos voltar a fazê-lo", amplamente utilizados pelos soldados russos na Ucrânia.

Do mesmo modo, a fita laranja-preta de São Jorge, que costumava simbolizar a vitória na Segunda Guerra Mundial, tornou-se um dos emblemas mais reconhecíveis da invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia e é usada pelos apoiantes do ataque de Moscovo ao país vizinho.

Moscovo também ligou deliberadamente as duas narrativas através da linguagem, utilizando palavras elaboradas para criar um termo substituto que implicasse grandeza: por exemplo, chamando à sua invasão em grande escala da Ucrânia uma "operação militar especial", da mesma forma que a Segunda Guerra Mundial é chamada "Grande Guerra Patriótica" na Rússia.

O próprio Putin tem afirmado repetidamente que "o povo soviético estava a lutar sozinho" na Segunda Guerra Mundial, ignorando a contribuição dos aliados.

Quando lançou a invasão em grande escala da Ucrânia, afirmou que os seus principais objetivos eram a "desnazificação" do país e a "luta contra o fascismo" - afirmações que Putin nunca apoiou com provas até hoje.

A popularização desta retórica e a glorificação do Dia da Vitória por Putin têm o seu próprio termo em russo: "pobedobesie", uma palavra depreciativa que "significa celebrações hiperbólicas grotescas", ou "victorymania".

A Ucrânia distanciou-se das comemorações e datas da era soviética. Em 2023, Zelenskyy assinou uma lei que transfere as comemorações do fim da Segunda Guerra Mundial para o dia 8 de maio, em consonância com a maior parte da Europa.