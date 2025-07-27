Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Albânia e Bulgária pediram à UE uma sinergia para fazer face à vaga de incêndios

Bombeiros combatem as chamas na Albânia
Bombeiros combatem as chamas na Albânia
Direitos de autor AP Photo
De Georgios Aivaliotis com AP - EBU
Publicado a
Partilhe esta notícia
Partilhe esta notícia Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Copied

Milhares de hectares e dezenas de casas destruídas devido aos incêndios que fustigam ambos os países.

Os bombeiros albaneses estão a enfrentar várias frentes de incêndio devido a fogo posto e à vaga de calor. Os incêndios florestais estão a deflagrar em muitas zonas do país, sendo os principais problemas nas zonas do sudoeste do país.

Os danos incluem casas e milhares de hectares que queimaram. Mais de 1.000 bombeiros e unidades de emergência estão envolvidos nas operações de combate aos incêndios.

Meios aéreos húngaros, croatas e italianos estão a ajudar nos trabalhos de extinção, uma vez que Tirana pediu assistência ao Mecanismo Europeu de Proteção Civil.

Bulgária: múltiplas frentes junto à fronteira com a Turquia

A Bulgária enfrenta mais de 230 incêndios florestais. A UE enviou quatro helicópteros e dois aviões para combater as múltiplas frentes. 11 regiões foram declaradas em alerta vermelho devido às elevadas temperaturas.

Dezenas de casas foram queimadas e milhares de hectares de floresta foram incendiados.

Os problemas mais graves situam-se a leste da fronteira com a Turquia.

