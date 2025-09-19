PUBLICIDADE

A Sérvia vai apresentar 19 novos sistemas de armamento no desfile militar de sábado, numa demonstração da política externa multifacetada dos Balcãs Ocidentais, que equilibra as aspirações de adesão à UE com acordos de armas que abrangem França, China, Israel e Rússia.

Autoridades em Belgrado descrevem a diversificação das aquisições militares como parte da aspiração do país à neutralidade. Para analistas, no entanto, esta abordagem mostra que as prioridades estratégicas são tão cruciais quanto a não-alinhamento nominal.

De acordo com Nikola Lunić, analista independente de geopolítica e defesa da Sérvia, não se trata certamente de uma mensagem de força.

“A dissuasão não é necessária, já que a nossa posição geográfica está rodeada pela NATO e pela União Europeia,” disse Lunić à Euronews.

“Formalmente, a orientação da Sérvia é para a integração na UE, embora atualmente o seu verdadeiro foco de política externa ainda não esteja claro,” acrescentou Lunić.

Enquanto aguarda a adesão à UE, e sem perspetiva de ingressar na NATO, a Sérvia aspira a uma neutralidade de facto, em parte como resultado da sua história recente após a violenta dissolução da Jugoslávia nos anos 90.

Segundo Gordan Akrap, assessor de segurança do governo croata, a memória dos bombardeamentos da NATO contra a Sérvia em 1999, durante o conflito no Kosovo, ainda representa um obstáculo significativo no caminho de Belgrado para a aliança.

“É muito difícil imaginar que a Sérvia se tornará um aliado da NATO num futuro próximo, não só porque não querem, mas porque há muitas coisas que a Sérvia precisa cumprir para poder candidatar-se à adesão à NATO,” disse Akrap.

Independentemente das suas relações com a aliança de segurança, a Sérvia está claramente no caminho da adesão à UE, segundo Ana Brnabić, presidente do parlamento sérvio.

“Sabemos que a nossa prioridade estratégica como país é a integração na UE e não vejo isto como um interesse concorrente,” disse Brnabić à Euronews.

A Sérvia precisa de tempo, segundo Brnabić, que anteriormente também foi primeira-ministra do país.

“Ao olhar para a integração na UE, é claro que qualquer país candidato deve alinhar gradualmente a sua política de segurança e externa com a da UE; estas são as regras do jogo,” afirmou.

Em 3 de setembro, o presidente sérvio Aleksandar Vučić assistiu ao desfile militar em Pequim que marcou o 80.º aniversário da vitória da China sobre o Japão na Segunda Guerra Mundial, ao lado do primeiro-ministro eslovaco Robert Fico, o único chefe de governo de um estado membro da UE e da NATO presente.

Mas será que isto significa que Belgrado está a afastar-se de Bruxelas?

“Não creio. Especialmente considerando a República Popular da China, os mais altos responsáveis da UE também visitaram Pequim,” disse Brnabić. “O presidente da China, Xi, visitou algumas capitais da UE. Não é uma questão de ter de escolher uma ou outra,” explicou.

Diversificação de fornecedores de armamento

Entretanto, a Sérvia tem trabalhado arduamente para diversificar o seu arsenal militar substancialmente renovado.

Belgrado permanece como um dos poucos países europeus que não impôs sanções contra a Rússia, de onde adquiriu armas no passado. Ao mesmo tempo, prometeu ajuda humanitária à Ucrânia e foi repetidamente acusada por Moscovo de fornecer material a Kiev, levando a Sérvia a suspender todas as exportações de armas.

A Sérvia também adquiriu aviões de combate multifunções Rafale à França e sistemas de mísseis antiaéreos à China, entre vários acordos de armas com diferentes fornecedores nos últimos anos.

A diversificação das compras de armas de diferentes países pode gerar problemas de compatibilidade técnica entre os sistemas de armamento dentro do mesmo exército, acreditam os especialistas.

Por outro lado, às vezes as aquisições de armas de diferentes vendedores e fontes são feitas como um “gesto diplomático de boa vontade política em relação” ao país exportador, disse Akrap.

Foi tornado público em agosto passado que a Sérvia concluiu um acordo de cooperação técnica e comercial no valor de mais de 1 mil milhões de euros com a empresa israelita de alta tecnologia Elbit para a compra de drones Hermes 900.

“Temos de produzir e importar não apenas sistemas, mas tecnologia. E isso é importante. O contrato com a Elbit também é sobre a importação de tecnologias sofisticadas de Israel,” disse Lunić.

As autoridades sérvias anunciaram que, além dos 19 novos sistemas de armamento que serão exibidos no desfile de sábado, dois Rafales da Força Aérea Francesa estarão a patrulhar os céus de Belgrado, enquanto a Sérvia aguarda a entrega dos seus próprios jatos franceses.