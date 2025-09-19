Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

"Temos mesmo de agir": UE quebra o tabu com as primeiras sanções contra o gás russo

A UE propôs a primeira proibição de sempre do GNL russo.
A UE propôs a primeira proibição de sempre do GNL russo. Direitos de autor  Dmitri Lovetsky/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
Direitos de autor Dmitri Lovetsky/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
De Jorge Liboreiro
Publicado a
Partilhe esta notícia Comentários
Partilhe esta notícia Close Button
Copiar/colar o link embed do vídeo: Copy to clipboard Copied

O novo pacote de sanções da UE contra a Rússia inclui a primeira proibição de importação de gás natural liquefeito. "Isto fará com que a eliminação progressiva do gás russo na Europa seja muito mais rápida", disse o Comissário Dan Jørgensen à Euronews.

PUBLICIDADE

Após mais de três anos e meio de guerra na Ucrânia, a União Europeia quebrou um tabu de longa data: sanções ao gás russo.

Há muito que o bloco aplica sanções, que requerem a aprovação unânime dos 27 Estados-membros, às importações de petróleo e carvão russos, mas deixou o gás russo intocado, causando consternação em Kiev e nos países da Europa de Leste.

A situação mudou na sexta-feira, quando a Comissão Europeia propôs, pela primeira vez, a aplicação de sanções ao gás russo, nomeadamente ao gás natural liquefeito (GNL), que continua a entrar na Bélgica, Holanda, França, Espanha e Portugal.

"Até agora, não tínhamos sanções contra a compra de gás da Rússia, mas isso vai mudar", disse Dan Jørgensen, Comissário Europeu para a Energia, numa entrevista à Euronews.

"A situação é muito grave. Putin recusa-se a sentar-se à mesa das negociações. Temos drones russos a sobrevoar o território dos Estados-membros e isto, como é óbvio, não vai continuar. Tem de ter consequências e é por isso que estamos a dar este passo".

A Comissão apresentou anteriormente um roteiro ambicioso para eliminar todas as compras de combustíveis fósseis russos até ao final de 2027, o mais tardar.

Mas perante a forte pressão de Donald Trump, que instou os europeus a cortarem todos os laços energéticos com Moscovo, Bruxelas deu um passo para acelerar o processo. Se o pacote for aprovado, o fim do GNL russo será antecipado um ano, para 1 de janeiro de 2027.

Paralelamente, Jørgensen explicou que o trabalho legislativo vai continuar para completar a eliminação progressiva de todas as compras de gás canalizado e de combustíveis nucleares russos.

No ano passado, o bloco gastou cerca de 21,9 mil milhões de euros em energia russa.

"O objetivo principal é acelerar a eliminação do gás russo na Europa", disse Jørgensen à Euronews.

Enquanto o roteiro, que é uma política comercial, requer uma maioria qualificada para ser aprovado, a nova proibição do GNL russo, que é uma sanção, necessita de apoio unânime.

Isto significa que os governos individuais poderão fazer descarrilar as medidas.

Negociações difíceis

A Hungria e a Eslováquia, que têm um longo historial de vetos, vão estar no centro das atenções. Os dois países sem litoral não compram GNL russo, mas continuam a receber petróleo russo através do gasoduto Druzbha e gás russo através do gasoduto TurkStream.

A Hungria e a Eslováquia montaram uma campanha de oposição contra a eliminação progressiva da energia russa, alegando que esta colocaria em risco a segurança nacional, aumentaria os preços para os consumidores e provocaria processos judiciais de indemnização no valor de vários milhares de milhões de euros.

Jørgensen, que tem estado em contacto com ambos os países para responder às suas preocupações, manifestou a sua esperança de que a proibição do GNL russo seja aprovada.

"Espero sinceramente que todos os países da Europa concordem que a situação é ainda mais grave do que antes e que temos de atuar", afirmou.

"Fizemos muito para garantir que nenhum país, incluindo a Hungria ou a Eslováquia, enfrentará problemas de segurança do aprovisionamento ou picos de preços, porque diversificámos a origem do nosso gás e estamos prontos, dispostos e capazes de o fazer ainda mais".

O Comissário confirmou que o último pacote de sanções não irá rever a derrogação legal que permitiu à Hungria e à Eslováquia obterem crude do gasoduto Druzbha, que a Ucrânia atacou em agosto para prejudicar o cofre de guerra do Kremlin.

Dan Jørgensen, Comissário Europeu para a Energia.
Dan Jørgensen, Comissário Europeu para a Energia. European Union, 2025.

A isenção foi concedida em meados de 2022, no meio de negociações tensas. Apesar de os dirigentes terem prometido voltar a analisar a questão mais tarde, esta manteve-se intocada.

Jørgensen afirmou que a eliminação progressiva acabaria por colmatar a lacuna.

"Este pacote é um pacote que se centra no GNL. É um novo passo em frente e uma maior pressão sobre a Rússia", afirmou.

"E no que diz respeito ao petróleo, já temos sanções. Dois países têm derrogações que continuarão a existir", acrescentou.

Mas também há uma evasão às sanções, infelizmente, que está a ser feita através da "frota fantasma" da Rússia. E as sanções também os vão afetar muito mais".

No ano passado, o bloco comprou 20,05 mil milhões de metros cúbicos (bcm) de GNL russo e 31,62 bcm de gás canalizado russo, o que representa 19% do consumo total de gás.

Passou a utilizar fortemente o GNL fabricado nos EUA, o que levou os críticos a advertir que a dependência histórica da energia russa está a ser substituída por uma versão americana.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhe esta notícia Comentários

Notícias relacionadas

UE impõe novas sanções ao gás russo, bancos, criptomoedas e "frota sombra"

Hungria e Eslováquia sob pressão com sanções impostas à Rússia pelos EUA e pela UE na energia

Portugal vai reconhecer o Estado da Palestina no domingo. Autoridade Palestiniana saúda a decisão