Neste programa, os nossos convidados são Rita Siza, Jornalista e correspondente do jornal Público, Gonçalo Lobo Xavier, representante da Confederação Empresarial de Portugal, e André Ferrão, jornalista e correspondente da Agência Lusa

As vendas de automóveis na Europa estão em baixa e os níveis de stress entre os fabricantes europeus, em alta. Com as empresas chinesas a liderarem o mercado de veículos elétricos e baterias, a presidente da Comissão Europeia reuniu-se com os CEOs numa tentativa de acalmar os medos instalados.

Os fabricantes de automóveis têm discordado do compromisso da UE de alcançar a neutralidade carbónica até 2050, argumentando que as ambições climáticas destruiriam a competitividade do setor.** Com a pressão adicional sobre o setor para se tornar mais limpo e elétrico, analisamos a crise existencial que a indústria automóvel enfrenta, assim como o clima.

Por outro lado, esta semana Mario Draghi veio a Bruxelas para lembrar aos legisladores que faz um ano desde que alertou a UE que esta poderia "morrer lentamente" se não reformasse e simplificasse as regulamentações, melhorasse o acesso ao financiamento e facilitasse a criação e expansão de startups. Passado um ano, o ex-primeiro-ministro italiano afirma que a Europa se encontra numa situação mais difícil e que sem novos investimentos, a dívida pública da UE poderá aumentar 10%.

Além disso, ffalamos de uma proposta para enviar soldados para as ruas de Bruxelas para combater o tráfico de droga . O plano, liderado pelo ministro do Interior, Bernard Quintin, propõe também implementar uma extensa rede de câmaras de segurança em áreas estratégicas da cidade Justificação: aumento da violência ligada ao tráfico, incluindo tiroteios, confrontos armados e redes internacionais que usam Bruxelas como plataforma.

Se quiserem saber mais, podem ver o episódio completo.