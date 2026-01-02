Esta pequena comunidade utópica na região de Amhara, na Etiópia, passou décadas a defender a igualdade, a paz e o pacifismo. Hoje, vive na sombra da guerra civil na região.

A Arwa Amba é uma comunidade pacifista de cerca de 500-600 pessoas situada nas montanhas do norte de Amhara, a mais de 550 quilómetros da capital, Adis Abeba.

Fundada na década de 1970, esta comunidade pioneira tem sido elogiada por organizações como a ONU pelos seus esforços de combate à pobreza, à exploração e à desigualdade de género.

À medida que a sua proeminência crescia, a Arwa Amba recebia milhares de visitantes todos os anos e orientava-os nas suas ideias fundamentais, na esperança de que estas se espalhassem por todo o lado.

No entanto, a pandemia de COVID-19 e o conflito mudaram tudo.

O número de visitantes diminuiu e, nos últimos dois anos, os combates entre o grupo armado Fano e as tropas federais da Força de Defesa Nacional da Etiópia (ENDF) envolveram grande parte da região de Amhara.

"A guerra civil está próxima e em toda a nossa área, o que continua a ser preocupante", disse Gebeyehu, membro do "comité de boas-vindas" do Arwa Amba, à Euronews, a partir da Etiópia. "É muito perturbador".

Atualmente, os membros da Arwa Amba não querem sequer sair da aldeia com medo da violência. O seu fundador, Zumra Nuru, e outros também têm sido abertamente visados.

"O filho de Zumra está em Addis porque o tentaram raptar. Há muitos grupos de bandidos", explicou Claudio Maria Lerario, um fotógrafo que passou meses em Arwa Amba a documentar a vida quotidiana.

Outros membros da comunidade foram raptados, sem que nenhuma das partes assumisse a responsabilidade. As escolas tiveram de fechar. Isto tem sido especialmente difícil para uma comunidade fundada em princípios, incluindo os direitos das crianças e a educação.

O que é a Arwa Amba?

O fundador da comunidade, Zumra Nuru, nasceu em 1947 na Etiópia. Diz frequentemente que, desde os quatro anos de idade, foi dominado por uma única questão: porque é que uma pessoa deve explorar outra? Mais tarde, recordou que o facto de ver a sua mãe trabalhar até tarde da noite enquanto o seu pai descansava, apenas aprofundou esse sentimento de injustiça.

"Não tenho outras ideias para discutir, esta é a única. Todo o meu ser foi possuído por estes pensamentos e a minha mente vive em contínua contemplação", disse ele numa entrevista em 2018.

A loja onde os visitantes podem comprar têxteis feitos em Awra Amba Courtesy of Claudio Maria Lerario

Na década de 1970, tinha reunido um pequeno grupo de seguidores em torno da sua visão, mas estes permaneceram espalhados pelo país durante anos.

Só na década seguinte é que se juntaram num único local: a aldeia de Arwa Amba. A partir daí, foi definido um conjunto coerente de princípios utópicos, que Gebeyehu e o seu colega Aleme descreveram à Euronews.

Respeitar os direitos das mulheres e das crianças, cuidar das pessoas doentes ou incapazes de trabalhar, erradicar "o mau discurso e as más ações" e tratar todos os seres humanos como "irmãos e irmãs". Não há religião em Arwa Amba, nem sequer um culto da personalidade.

"Somos iguais no trabalho que fazemos, na gestão da riqueza e na tomada de decisões. Não há diferença de estatuto entre homens e mulheres na comunidade de Arwa Amba", afirma Gebeyehu.

Uma menina espera pelos pais num campo de milho Courtesy of Claudio Maria Lerario

O compromisso da comunidade com estes princípios orientadores tem levado muitas pessoas à aldeia ao longo dos anos, incluindo a cineasta etíope-americana Salma Mekuria.

"A razão pela qual estou a fazer um filme (sobre eles) é que estas pessoas, que vêm praticamente do nada, sem educação, têm a ideia de que é possível escolher o tipo de sociedade em que se quer viver e trabalhar arduamente para a construir", disse à Euronews a partir de Martha's Vineyard, uma ilha rica do Massachusetts, onde vive atualmente.

De acordo com a documentarista e os membros da comunidade entrevistados pela Euronews, muitas pessoas que cresceram em Arwa Amba partem para a universidade - um testemunho do forte sistema educativo da aldeia.

No entanto, mais tarde, optam por regressar em vez de seguirem carreiras profissionais de colarinho branco.

"É literalmente uma aldeia pobre, poeirenta", diz Mekuria. "Mas há todos estes jovens com diplomas a trabalhar lá. Talvez não seja nas suas áreas, mas o trabalho não tem hierarquia".

Lerario desenvolveu este ponto, dizendo: "Não há pobreza nenhuma. Toda a gente tem uma boa casa", diz ele, comparando a comunidade com o país em geral, onde a taxa de pobreza subiu para 43%.

"Toda a gente tem um bom emprego. Toda a gente tem um bom sistema de ensino gratuito. Um sistema de proteção social. Basta pensar num país escandinavo", acrescenta.

Ao contrário da Escandinávia, o Arwa Amba tem poucos recursos naturais para criar um fundo soberano. Mas também tem dependido do petróleo, embora da variedade para cozinhar. Este tipo de comércio permitiu que a comunidade construísse finanças saudáveis para financiar as suas várias formas de segurança social.

No entanto, nem toda a gente se entusiasmou com o modelo de Arwa Amba.

A tempestade perfeita

Gebeyehu afirmou que "a maior parte dos princípios ganhou vida apenas desafiando a cultura tradicional etíope, especialmente na Etiópia rural".

Isto colocou por vezes a comunidade em conflito com elementos significativamente mais conservadores da sociedade etíope, o que se tornou ainda mais notável pelo facto de a comunidade Arwa Amba contar apenas com algumas centenas de pessoas numa população total de mais de 135 milhões de etíopes.

A sociedade multiétnica da Etiópia foi palco de uma profunda violência durante as décadas de existência da comunidade Arwa Amba.

A comunidade nem sempre conseguiu manter-se fora do conflito. Na década de 1980, a aldeia foi forçada a dissolver-se durante anos, depois de o regime comunista de Derg a ter acusado de apoiar a oposição.

A ginástica acrobática é um dos desportos mais populares na comunidade Awra Amba Courtesy of Claudio Maria Lerario

Aleme disse que "há alguns indivíduos que historicamente não gostavam da nossa comunidade, desde a sua criação".

"Esses indivíduos não nos tinham em boa conta. Durante os distúrbios, tentaram transmitir ao governo informações falsas e distorcidas para que o governo tomasse medidas contra a comunidade", disse ele sobre as tensões com o regime de Derg.

Mais recentemente, o conflito mortal entre as forças federais e a Frente de Libertação do Povo Tigray (TPLF) no norte da Etiópia, entre 2020 e 2022, matou dezenas de milhares de pessoas. Algumas estimativas apontam para um número de 600 000. Poucas pessoas quiseram arriscar-se a viajar.

Coincidiu também com a pandemia. As fronteiras foram fechadas e as viagens cessaram. As pessoas deixaram de chegar à aldeia. Mesmo com o abrandamento das restrições impostas pela pandemia, surgiram novos conflitos entre as forças federais e os membros da milícia etno-nacionalista Fano.

Uma das bibliotecas disponíveis para os alunos das escolas de Awra Amba Courtesy of Claudio Maria Lerario

Desta vez, os combates foram mesmo à porta de Arwa Amba. Os residentes dizem ouvir regularmente os tiros.

"Os visitantes têm sido quase nulos nos últimos cinco a seis anos. Antes, a comunidade era visitada por uma média de 14.000 pessoas por ano", lamenta Gebeyehu.

"Os nossos movimentos são limitados - as idas aos mercados para a compra de matérias-primas para os nossos produtos e para a venda dos nossos produtos são muito dificultadas."

Ele e Aleme, no entanto, permaneceram firmes na sua crença nos princípios orientadores da comunidade e na forma como estes poderiam ajudar a resolver os conflitos no seu país.

"Se pudéssemos viver considerando todos os seres humanos como irmãos e irmãs, não haveria diferença ou hostilidade entre os seres humanos", acrescentou Gebeyehu.