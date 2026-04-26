A parte atacante parece não se aperceber do risco significativo que isso representa. Dá a impressão de que o exército russo é, em última análise, incapaz de lidar com a situação.

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A Euronews falou com Bernard Laponche, físico nuclear e conselheiro do ministro do Ambiente Dominique Voyanet no final dos anos 90 e início dos anos 2000, que se tornou um dos mais ativos opositores do "átomo pacífico" em França.

Nos primeiros dias da invasão, o exército russo assumiu o controlo da central nuclear de Chernobyl e capturou várias centenas dos seus funcionários. Depois de permanecerem na central durante mais de um mês, os militares russos abandonaram-na quando o comando decidiu deslocar as tropas para Donbass. De acordo com o chefe da Agência ucraniana para a Gestão da Zona de Exclusão, as infraestruturas de transporte foram destruídas durante a ocupação, o equipamento e os isótopos radioativos foram roubados e a zona de exclusão tinha uma radiação de fundo elevada, à qual os próprios militares russos estiveram expostos.

Euronews: A central nuclear de Chernobyl não era de importância estratégica para o exército russo. Porque é que foi necessário ocupá-la?

Bernard Laponche: Porque eles tinham invadido a Ucrânia. Recentemente, o risco aumentou porque um drone russo penetrou na contenção e, por isso, uma pequena quantidade de radioatividade pode ser libertada, mas não é comparável ao que aconteceu no acidente de 1986, claro.

Sobreviventes do acidente de Chernobyl depositam flores no monumento em honra às vítimas, Chernobyl, Ucrânia, 21 de abril de 2026. AP Photo

Euronews: Está a falar do ataque de um drone russo a 14 de fevereiro de 2025, quando se formou um buraco de seis metros no novo invólucro metálico de contenção que cobria o antigo sarcófago, que por sua vez cobria o reator 4 danificado. A Greenpeace alertou recentemente para a possibilidade de um colapso descontrolado, apesar das reparações, e para o risco de libertação de quantidades perigosas de material radioativo na atmosfera. O ataque à central nuclear de Chernobyl ocorreu um dia antes da Conferência de Segurança de Munique, onde o vice-presidente dos EUA se deveria encontrar com o presidente ucraniano. Com o início da invasão russa da Ucrânia, as centrais nucleares tornaram-se um meio de pressão política?

"As instalações nucleares tornaram-se potenciais alvos"

Bernard Laponche: Provavelmente, mas existem muitas formas de exercer pressão! Até agora, não houve uma grande guerra num país que produz energia principalmente através de centrais nucleares. Mas isto é geralmente verdade. Especialmente agora que os drones estão a ser utilizados em guerras, as instalações nucleares - não só as centrais elétricas, mas também as fábricas de combustível ou as instalações de reprocessamento como a central de Haia - estão a tornar-se potenciais alvos. Nunca houve situações comparáveis.

Euronews: Porque é que um beligerante correria esse risco, conhecendo as consequências dos acidentes de Chernobyl e Fukushima? Como é que a comunidade internacional pode evitar esta situação?

Bernard Laponche: Temos de abandonar a energia nuclear porque todas estas instalações são perigosas, antes de mais, por si próprias. Os acidentes nucleares podem ocorrer independentemente da intervenção militar. O acidente de Chernobyl não foi causado por razões militares, nem o acidente de Fukushima. Nem o acidente da central nuclear de Three Mile Island foi causado por uma ação militar. Assim, pela sua própria natureza, estas instalações, quer se trate de centrais elétricas ou de centrais de combustível, são inerentemente perigosas. Por conseguinte, por razões de segurança e risco nuclear, a utilização da energia nuclear deve ser suspensa em caso de conflito.

Relógios da escola em Pripyat, abandonada, mostra 1 hora e 23 da manhã. Pararam a 26 de abril no momento do acidente de Chernobyl, Ucrânia, 5 de abril de 2017. AP Photo

Euronews: Atualmente, 31 países produzem energia utilizando o "átomo pacífico". A Ucrânia ocupa o 10º lugar nesta lista, enquanto a Rússia é o oitavo. Considera que este apelo é realista?

Bernard Laponche: Sabe que a quota da energia nuclear na produção mundial de eletricidade atingiu o seu máximo em 1986? Nessa alturaera de 18% e hoje é de 8%, o que é muito pouco em termos de produção total de eletricidade. Mas é muito em termos de risco. Portanto, se encerrássemos todas as centrais nucleares do mundo, reduziríamos a produção de eletricidade em 8%, mas eliminaríamos um risco significativo.

Euronews: Qual é a situação dos resíduos nucleares na Ucrânia?

Bernard Laponche: Os resíduos nucleares são o combustível usado pelos reatores. É armazenado em piscinas, tanques, que estão localizados perto do reator. É o caso, por exemplo, de Zaporíjia. O combustível irradiado é muito quente e muito radioativo, pelo que tem de ser arrefecido. Zaporíjia tem um problema com a disponibilidade constante de água para arrefecer os reatores e também os tanques de combustível usado. E sabemos qual é a origem deste problema na Ucrânia: o facto de a Rússia ter destruído a barragem. O combustível irradiado em Zaporíjia é também armazenado numa instalação de armazenamento a seco situada ao lado. A existência de grandes quantidades de combustível irradiado é muito perigosa, mesmo que todos os reatores estejam desligados. Na eventualidade de um bombardeamento ou de um ataque de drones, isso poderia levar a uma enorme libertação de radioatividade.

Euronews: Desde que a central nuclear de Zaporíjia foi ocupada pela Rússia, no início de março de 2022, para além dos bombardeamentos de tempos a tempos, em setembro de 2025, a linha elétrica externa foi retirada de serviço e a central passou a funcionar apenas com geradores a diesel. A situação de segurança das centrais nucleares depende, então, da boa vontade das partes em conflito?

Bernard Laponche: Não há certezas de que isso não aconteça. Veja-se o que aconteceu ao sarcófago de Chernobyl. Aqui está o buraco criado pelo ataque de um drone. Quem enviou esse drone? Foi intencional ou acidental? Não sabemos. E pode acontecer o mesmo em Zaporíjia: bombas ou drones cairão em piscinas ou instalações de armazenamento de combustível irradiado, as partes beligerantes transferirão as culpas umas para as outras e o resultado será uma libertação de radioatividade. A presença de combustível irradiado em piscinas ou em docas secas torna qualquer local uma zona de risco significativo. A parte atacante parece não se aperceber do risco significativo que isso representa. Dá a impressão de que o exército russo é, em última análise, incapaz de lidar com a situação.

"A energia nuclear isenta-se de cumprir as obrigações internacionais"

Após o início da invasão russa, Kiev afirmou que estava a abandonar completamente o combustível nuclear russo. Qual é a situação atual?

Bernard Laponche: De acordo com as informações de que disponho, a Ucrânia está a utilizar combustível da Westinghouse, um combustível americano. A Westinghouse mudou de proprietário, mas continua a produzir combustível nos Estados Unidos. A Ucrânia recusou e deixou de fornecer combustível russo. Curiosamente, este país sobreviveu a Chernobyl, mas apoia ativamente a energia nuclear. Tem várias centrais nucleares. Temos a impressão de que confiam muito na energia nuclear.

Euronews: Qual é o caso de outros países da Europa?

Bernard Laponche: Se tomarmos o exemplo de França, o Cazaquistão é atualmente o maior produtor de urânio natural do mundo. Parte do urânio enriquecido é produzido pela Rússia.Assim, França utiliza combustível para o qual o urânio natural vem do Cazaquistão, mas parte do enriquecimento é feito na Rússia pela Rosatom. Portanto, no domínio nuclear, ainda hoje existem laços internacionais com a Rússia.

Euronews: Apesar de ser um país agressor e de quase toda a gente ter reconhecido esse facto?

Bernard Laponche: Sim, sim, a energia nuclear transcende as leis aceites. Continuamos a ter relações comerciais com a Rússia apesar da guerra. A energia nuclear isenta-se das obrigações internacionais.

Euronews: E porquê?

Bernard Laponche: É muito estranho, mas para algumas pessoas - especialmente em França - a energia nuclear é tão prioritária que este país permite relações com a Rússia. Ou seja, está a ser feito tudo para cortar o fornecimento de gás e petróleo à Rússia, mas no domínio nuclear é permitido.

E o que é que poderia pôr fim a esta situação?

Bernard Laponche: Uma decisão seria suficiente, mas ninguém a está a tomar. França é o país com o maior número de reatores em relação à população. É muito dependente do combustível. Atualmente, o urânio é totalmente importado - quer o urânio propriamente dito, quer o urânio enriquecido. França está, portanto, totalmente dependente das importações.

"A humanidade vai ter de abandonar a energia nuclear"

Euronews: Cita frequentemente a Alemanha como exemplo de um país que (ao contrário de França) favoreceu fortemente a transição para as energias renováveis. Mas uma sondagem recente mostrou que 53% dos alemães são contra o encerramento das restantes três centrais nucleares e 32% acreditam que o abandono da energia nuclear é um erro.

Bernard Laponche: O chanceler Friedrich Merz afirmou que isso não é desejável. Por outro lado, as empresas alemãs de energia opõem-se a um regresso à energia nuclear. Por isso, penso que não vai haver um regresso à energia nuclear na Alemanha.

Euronews: Mas a guerra no Médio Oriente e o bloqueio do Estreito de Ormuz não dão novos argumentos aos defensores da energia nuclear?

Bernard Laponche: Não, a nível mundial, as energias renováveis estão a desenvolver-se no domínio da produção de eletricidade, especialmente na China. A quota-parte da energia solar e eólica aumentou significativamente. Se estas instalações energéticas estiverem expostas a ataques militares, o risco não é de todo esse. Este tipo de energia está a ser muito mais utilizado do que a energia nuclear, e começa mesmo a ultrapassar a produção de energia a partir de combustíveis fósseis.

Euronews: Então, mais cedo ou mais tarde, a humanidade vai poder abandonar a energia nuclear?

Bernard Laponche: Não é que a humanidade seja capaz de o fazer, mas sim que terá de o fazer. Porque a energia nuclear não é apenas uma questão de riscos. A produção de eletricidade por reação nuclear é cada vez mais cara. E, na realidade, está a ser posta em funcionamento muito pouca capacidade adicional. Existem apenas dois reatores em construção na Europa Ocidental, e todos os anos nos dizem que os prazos estão a ser adiados e que o processo está a tornar-se cada vez mais caro. Assim, gradualmente, haverá cada vez menos energia nuclear. É possível que em 2050 já não haja praticamente energia nuclear.