A central nuclear de Chernobyl foi atingida por um ataque russo durante a noite, atingindo um escudo protetor sobre o seu quarto reator destruído, disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

A estrutura, conhecida como Novo Confinamento Seguro, foi construída através da cooperação internacional para conter os restos do desastre de Chernobyl de 1986. Foi concebida como um escudo para evitar fugas de radiação e proteger o local e a área circundante dos riscos ambientais.

De acordo com o presidente da Ucrânia, o ataque de um drone de ataque russo que transportava uma ogiva altamente explosiva danificou a cúpula, mas o fogo foi extinto e os níveis de radiação mantiveram-se estáveis.

A situação está a ser monitorizada para avaliar quaisquer riscos potenciais.

Zelenskyy publicou um vídeo da explosão nas redes sociais, mostrando o momento do impacto, e classificou o ataque como "uma ameaça terrorista para o mundo inteiro".

"O único país do mundo que ataca locais como este, ocupa centrais nucleares e faz a guerra sem ter em conta as consequências é a Rússia de hoje.

O ataque sublinha o contínuo desrespeito da Rússia pela segurança global, acrescentou Zelensky.

A Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA) confirmou a ocorrência da explosão e dos danos daí resultantes. Um drone atingiu o telhado do escudo, informou a organização.

"Os níveis de radiação no interior e no exterior permanecem normais e estáveis. A AIEA continua a monitorizar a situação", afirmou a agência num comunicado no X.

Chernobyl, o local do pior desastre nuclear do mundo, continua a ser um local altamente sensível. A explosão do reator da central em 26 de abril de 1986 contaminou uma vasta área que abrange a Ucrânia, a Bielorrússia e a Rússia.

O local situa-se a cerca de 130 quilómetros a norte de Kiev. As forças russas ocuparam-no brevemente nos primeiros dias da invasão em grande escala.

Zelenskyy, que se encontra em Munique para participar na conferência de segurança e nas primeiras reuniões com a administração dos EUA para um possível acordo de paz com Moscovo, afirmou que "a Rússia continua a expandir o seu exército e não mostra qualquer mudança na sua retórica de Estado perturbada e anti-humana".

"Isto significa que Putin não está definitivamente a preparar-se para negociações - está a preparar-se para continuar a enganar o mundo".

O chefe do gabinete presidencial ucraniano, Andriy Yermak, afirmou no Telegram que Kiev irá transmitir todas as informações sobre o ataque de Chernobyl às administrações dos EUA na Conferência de Segurança de Munique.

"Hoje vamos dar muita informação aos nossos parceiros americanos sobre o ataque russo à central nuclear de Chernobyl, sobre a forma como estão constantemente a voar drones sobre a zona de Chernobyl, sobre as ameaças que representam para o abrigo e para a segurança nuclear", disse Yermak.

Toda a gente está muito zangada com estas notícias aqui em Munique", acrescentou.

"Nos anos 80, o mundo inteiro ajudou o Kremlin a eliminar esta tragédia, quando Moscovo atirou pessoas desprotegidas para a radiação. Depois, o mundo inteiro investiu no abrigo".

Entretanto, o Kremlin refutou a autoria do alegado ataque. Dmitry Peskov negou que a Rússia tenha sido a autora do ataque à central nuclear de Chernobyl, na madrugada de sexta-feira, de acordo com uma nota avançada pela Associated Press.