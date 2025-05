PUBLICIDADE

Na sequência de um ataque de drones ucranianos, a estação de bombeamento de petróleo de Kropotkinskaya, na região de Krasnodar, foi colocada fora de serviço. A notícia é avançada através de um comunicado de imprensa publicado no site do Caspian Pipeline Consortium (CPC).

A empresa informou que o ataque foi conduzido por sete veículos aéreos não tripulados "recheados com elementos metálicos de impacto, para além de explosivos". As autoridades disseram que não há registo de feridos, informando que os funcionários da empresa "foram capazes de evitar a ameaça de um derrame de petróleo".

O comunicado refere ainda que o transporte de petróleo através do sistema de oleodutos Tengiz-Novorossiysk está a ser efetuado em modo de bombeamento reduzido, contornando a estação atingida. A estação de bombeamento de petróleo Kropotkinskaya está situada na região caucasiana de Kuban e é a maior estação de bombeamento de petróleo do Caspian Pipeline Consortium na Rússia.

O comunicado de imprensa informa ainda que "o sistema de oleodutos do CPC é um dos maiores projetos energéticos da CEI [Comunidade dos Estados Independentes]. O comprimento do oleoduto Tengiz-Novorossiysk é de 1.511 quilómetros. Esta rota transporta mais de dois terços das exportações de petróleo do Cazaquistão, bem como matérias-primas provenientes dos campos russos, incluindo os localizados no Mar Cáspio".

O Ministério da Energia do Cazaquistão afirmou que o petróleo do Cazaquistão é transportado através do sistema do CPC sem restrições, como acontece normalmente.

As autoridades da região de Krasnodar indicaram que drones ucranianos atacaram ainda a região na madrugada de 17 de fevereiro, danificando 12 casas na aldeia de Ilsky. O ataque com drones teve como alvo a refinaria de petróleo de Ilsky. Uma mulher e uma rapariga ficaram feridas na sequência da queda de destroços na região.

O Ministério da Defesa russo acrescenta que, na madrugada desta segunda-feira, as forças de defesa aérea do país "destruíram 90 drones ucranianos em seis regiões e sobre as águas dos mares Azov e Negro".

Ataques russos contra instalações energéticas na Ucrânia

As forças russas também atacaram, por sua vez, o território ucraniano na madrugada desta segunda-feira, com recurso a 147 drones de ataque do modelo Shahed e imitações de drones de vários tipos; 83 destes aparelhos foram abatidos, enquanto outros 59 foram dados como "perdidos".

Há ainda registo de incêndios na região de Kiev e de casas gravemente danificadas, com uma pessoa a ter ficado ferida na sequência das investidas.

A Ukrenergo, operadora do sistema elétrico da Ucrânia, informou ainda que foram adotados cortes de energia de emergência em algumas regiões do país devido às consequências dos ataques russos sobre as instalações energéticas.

As restrições afetaram principalmente os consumidores industriais e as empresas.

Foram também registados ataques russos nas regiões de Kharkiv, Zaporíjia, Sumy e Kherson, com danos contabilizados em casas particulares, armazéns e edifícios administrativos.

O Ministério da Defesa russo afirma que os ataques atingiram infraestruturas militares ucranianas, como aeródromos e portos, oficinas de produção e locais de armazenamento de drones das forças de Kiev.