Fundos europeus querem ver negócios na UE a reflorescer

O exato custo económico da pandemia ainda é difícil de quantificar, mas poucas empresas saíram incólumes dos últimos meses, muitas tiveram já de fazer duras escolhas.

Mas na Finlândia uma empresa está a florescer após ter recebido a ajuda necessária para resistir à tempestade da covid-19.

A GardenLiving é um próspero negócio de horticultura. Sediada perto de Helsínquia, na Finlândia, dedica-se a plantas e produtos de jardim e oferece uma série de serviços personalizados, incluindo o desenho paisagístico.

Este ano, o negócio está a florescer. Mas há 12 meses, com a pandemia e a entrada em vigor dos confinamentos, as perspetivas eram menos otimistas.

A fundadora e diretora, Eva Wuite, considera ter sido um período "muito mau".

Em março, todas as encomendas dos restaurantes foram canceladas e de repente, ao mesmo tempo, tive de pagar todas as contas para o início da época de jardinagem. Ou seja, estava tudo a chegar e eu tinha de pagar as contas Eva Wuite fundadora e diretora da GardenLiving

Tal como centenas de milhares de pequenos empresários em toda a Europa, Eva enfrentou uma crise de liquidez. Mas conseguiu recuperar e pagar as contas com um empréstimo garantido pela União Europeia através do seu banco. O processo, garante, "foi bastante fácil", com um telefonema conseguiu o empréstimo em dois dias e "as condições eram boas".

Fundos europeus para as PME

O empréstimo de Eva tornou-se possível após o Fundo Europeu de Investimento ter desbloqueado 8 mil milhões de euros para encorajar os bancos a emprestar.

Mais recentemente, o fundo de recuperação do programa NextGenertaionEU, no valor de 750 mil milhões de euros, veio para ajudar à recuperação da economia europeia afetada pela pandemia.

Johanna Marin-Hyppönen, conselheira sénior da Enterprise Europe Network (EEN) em Helsínquia assegura que "há muita ajuda disponível para as Pequenas e Médias Empresas (PME) interessadas nas possibilidades de financiamento europeu".

A Enterprise Europe Network, explica, "fornece às empresas aconselhamento sobre este financiamento e ajuda-as a encontrar instrumentos de financiamento adequados para cada negócio".

Com a reabertura das economias em toda a Europa. a União Europeia tem disponível vários mecanismos para ajudar as empresas a recuperar.

"O fundo de recuperação comunitário vai trazer possibilidades e financiamento adicional para as PME europeias, especialmente no que diz respeito à transição dupla, isto é, à transição ecológica e digital. Parte deste financiamento é canalizado para empresas através de diferentes programas da União Europeia, com orçamentos mais elevados para renovar as PME", afirma a conselheira sénior da EEN.