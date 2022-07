Espaço Europeu de Dados de Saúde favorece partilha de informação entre diferentes sistemas de saúde

No mercado europeu, as empresas do setor da saúde digital enfrentam vários obstáculos, uma vez que operam num mercado fragmentado. Espera-se que o Espaço Europeu de Dados de Saúde harmonize as normas.

O mercado europeu é, infelizmente, um mercado fragmentado no domínio da saúde digital. Alexander Berler Diretor de Desenvolvimento Estratégico de Negócios, IHE Catalyst AISBL

"Se compararmos com o mercado norte-americano ou asiático, que é muito mais organizado, as empresas europeias enfrentam grandes desafios de tentarem operar a nível europeu. O que está a acontecer (é que) a Comissão está a tentar ajudar os Estados-Membros na mobilidade dos doentes europeus através da Europa. Começaram, há muitos anos, algumas políticas para tentar harmonizar a forma como recolhemos dados de saúde, para os tentar harmonizar, para os estruturar de forma a que possam ser partilhados entre os Estados-Membros. O Espaço Europeu de Dados de Saúde cria novas oportunidades para as empresas europeias no domínio; por um lado, poder vender produtos, mesmo novos produtos além fronteiras, o que não é realmente o caso agora, e por outro lado, poder colaborar com outras empresas para criar novos produtos em conjunto, que a nível europeu poderiam criar novos serviços para os cidadãos europeus", disse ainda Alexander Berler.