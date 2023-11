Digitalização das PME: Huawei Connect 2023 apresenta tecnologia de ponta

Analisamos as tecnologias de ponta apresentadas no Huawei Connect 2023, oferecendo informações sobre como as pequenas e médias empresas podem adotar a digitalização e a sustentabilidade, com destaques para as energias renováveis, soluções digitais e inovações de IA.

Qual é a tecnologia mais recente que as pequenas e médias empresas podem utilizar para as ajudar a dar o salto rumo à digitalização e a tornarem-se mais ecológicas? O repórter Chris Burns foi à feira Huawei Connect 2023 na Paris Expo para descobrir.

Entre os principais oradores, Dries Acke, Diretor de Políticas da SolarPower Europe, explicou de que forma as energias renováveis estão a crescer e a tornarem-se mais inteligentes, com uma melhor integração dos sistemas, redes, armazenamento e baterias. Chris fez uma visita guiada aos expositores do evento com Kenneth Fredriksen, vice-presidente sénior da Huawei Europa, que explicou algumas das principais soluções digitais para as PME, incluindo algumas nas áreas da energia, retalho, transportes e da indústria transformadora. Entre estas, vemos como os veículos guiados automaticamente ou AGV estão a navegar melhor nos armazéns.

Também analisamos o comércio retalhista, onde os scanners e os ecrãs estão a ser adicionados aos carrinhos de compras, e as etiquetas dos produtos nas prateleiras das lojas podem ser atualizadas com alguns toques numa aplicação. Numa das exposições da feira sobre inteligência artificial, Chris posa para criar o seu avatar, que depois será emparelhado com outro avatar no sistema. O repórter da Euronews também partilha um excerto do debate que a Euronews organizou sobre como colmatar o fosso digital entre as PME europeias.