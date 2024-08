Assista ao espetáculo astronómico na transmissão em direto da Euronews na segunda-feira à noite ou descubra em que local da Europa terá mais hipóteses de observar o fenómeno com maior nitidez.

Esta segunda-feira à noite, os observadores de estrelas terão a visão mais nítida da primeira de quatro superluas que acontecem este ano.

Uma superlua não é um termo astronómico oficial, mas é normalmente utilizado para descrever uma Lua cheia a pelo menos 90 por cento do perigeu, ou seja, o ponto da sua órbita mais próximo da Terra.

A órbita da Lua em torno da Terra não é um círculo perfeito e a sua distância do planeta varia.

A Lua está, em média, a cerca de 384 400 km da Terra, mas esta segunda-feira à noite, estará cerca de 23 000 km mais próxima - quase o dobro do diâmetro do nosso planeta. Esta proximidade vai aumentar o brilho e o tamanho do satélite natural, dando-lhe uma presença mais imponente no céu noturno.

No seu ponto mais próximo, a Lua cheia pode parecer até 14 por cento maior e 30 por cento mais brilhante do que quando está no seu ponto mais afastado da Terra, conhecido como apogeu.

O que é uma superlua azul?

De acordo com a NASA, esta superlua será também uma Lua azul, um acontecimento raro que ocorre a cada dois ou três anos.

Uma Lua azul ocorre quando há duas luas cheias num único mês ou quando há quatro luas cheias numa única estação. Desta vez, trata-se desta última situação.

No entanto, apesar do nome, a Lua não aparecerá, de facto, azul. Em raras ocasiões, o satélite natural pode parecer azul, normalmente devido a fumo ou poeira na atmosfera.

De acordo com a NASA, a superlua azul estará cheia durante três dias, desde a manhã de domingo até à manhã de quarta-feira, com o ponto mais próximo da Terra na segunda-feira às 20h26 CET.

A próxima estará ainda mais perto, na noite de 17 de setembro para a manhã seguinte, cerca de 4.484 km mais perto do que a de agosto.

A superlua de outubro será a mais próxima do ano, a 357.364 km da Terra, seguida da superlua de novembro, a uma distância de 361.867 km.

Nessa noite, ocorrerá também um eclipse lunar parcial, visível em grande parte das Américas, África e Europa, quando a sombra da Terra incidir sobre a Lua, assemelhando-se a uma pequena dentada.

Superlua azual: como posso ver na Europa?

Dependendo da previsão meteorológica para a sua região, deverá ser possível ver a superlua azul.

No Reino Unido, parece que a noite de segunda-feira será nublada ou húmida, com previsão de chuva para grande parte do país, em especial na Escócia, País de Gales e partes do norte de Inglaterra.

Existe um aviso amarelo no sudoeste da Escócia devido a chuva intensa.

"A previsão do tempo não parece muito favorável esta noite, com nuvens e pancadas de chuva a espalharem-se para leste em todo o Reino Unido", disse Andrea Bishop, porta-voz do Met Office ao Euronews Next.

"O extremo leste de East Anglia e o sudeste de Inglaterra poderão ver a superlua antes da chegada das nuvens. Depois, durante a madrugada, as zonas do norte e do oeste vão ver o céu limpo, permitindo que a lua seja visível até ao amanhecer".

Prevê-se uma noite clara em grande parte do continente, com muito poucas nuvens ou precipitação.

Em Portugal, o fenómeno será visível a partir do final do dia desta segunda-feira. A superlua deverá atingir o seu pico na madrugada de 31 de agosto, pelas 2:30, hora de Lisboa. Se pretender assistir à superlua e a todo o seu potencial, é recomendável que opte por um ponto de observação mais escuro, longe da poluição luminosa das grandes cidades.

Para o dia de hoje as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera apontam para céu pouco nublado ou limpo, apenas com alguns períodos de nebulosidade no litoral, por isso não deverá ter dificuldades em acompanhar o fenómeno. Para os mais entusiastas, a utilização de binóculos ou de um telescópio é certamente recomendada para observar a superlua de forma mais detalhada.

No entanto, marque este artigo para mais tarde e veja a nossa transmissão em direto da Lua à medida que ela nasce para não perder nada, independentemente das condições meteorológicas.

Dupla surpresa: uma superlua e uma chuva de meteoros

A superlua Azul de segunda-feira à noite será acompanhada por Saturno, que se situará a 1,5 graus acima do horizonte oriental.

Segundo a NASA, a lua brilhante de Saturno, Titã, e os seus anéis deverão ser visíveis através de um telescópio.

No entanto, não será possível ter a visão "clássica" de Saturno com os seus anéis até 2026, uma vez que os anéis estarão à beira da Terra no início de 2025.

De acordo com a NASA, este ciclo lunar em particular também traz a oportunidade de testemunhar duas chuvas de meteoros: as Aurigídeas, com pico na manhã de 31 de agosto, e as Perseidas Epsilon de setembro, com pico na manhã de 9 de setembro.

Estas chuvas são consideradas menores em comparação com as Perseidas, observadas em 12 de agosto, que atingem um pico de 100 meteoros por hora na manhã de 12 de agosto.

Com um pico de cerca de 10 meteoros por hora para as Aurigídeas, elas ainda podem oferecer uma bela exibição no Hemisfério Norte, se estiver longe da poluição luminosa urbana.