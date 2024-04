Qual é o país mais instruído da Europa?

A percentagem da população com um diploma de ensino superior é mais elevada nos países nórdicos e bálticos. Os jovens e as mulheres também atingem níveis de educação mais elevados em toda a Europa.

A população com ensino superior, que é o nível mais elevado, varia consideravelmente na Europa. Em média, quase um terço da população da UE com idades compreendidas entre os 25 e os 74 anos possui um diploma do ensino superior, incluindo universidades públicas e privadas, institutos e outras escolas profissionais. O nível de instrução também varia consoante a idade e o sexo.

Quais são os países com a taxa de escolaridade mais elevada na Europa? Como é que os níveis de ensino variam na Europa? Que países dão mais atenção ao ensino profissional?

Como são definidos os níveis de ensino?

Os níveis de ensino são definidos como baixo (menos do que o ensino secundário), médio (ensino secundário) ou alto (estudos universitários). A classificação do Eurostat baseia-se na Classificação Internacional Tipo da Educação (CITE) e refere-se a:

Baixo: ensino pré-primário, primário e secundário inferior (níveis 0-2 da CITE);

Médio: ensino secundário superior e pós-secundário não superior (níveis 3 e 4 da CITE);

Ensino superior : ensino terciário (níveis 5-8 da CITE). Inclui universidades públicas e privadas, faculdades, institutos e escolas profissionais.

Em 2022, 31,8 % das pessoas com idades compreendidas entre os 25 e os 74 anos na UE tinham um nível de escolaridade superior, variando entre 17,4 % na Roménia e 49,8 % na Irlanda.

Os países nórdicos e bálticos tinham percentagens mais elevadas do que a média da UE

As percentagens de diplomados do ensino superior eram superiores à média da UE nos países nórdicos e bálticos. A Suécia e a Noruega ocupavam o terceiro e o quarto lugares, com mais de 45% dos diplomados do ensino superior.

Também 44% da população da Letónia tinha um diploma do ensino superior. Outros países nórdicos e bálticos registaram igualmente percentagens mais elevadas do que a média da UE em termos de diplomados do ensino superior.

No Reino Unido, 43,5% da população com idades compreendidas entre os 25 e os 74 anos possuía um diploma do ensino superior, percentagem superior à registada nos quatro grandes países da UE. A França (38,2%) tinha a percentagem mais elevada, seguida da Espanha (38%).

A seguir à Roménia, a Itália tinha a percentagem mais baixa de diplomados do ensino superior, com 18,5%. Este valor era também ligeiramente inferior à média da UE na Alemanha (31,5%).

A percentagem da população com ensino superior era significativamente inferior nos países candidatos à UE.

Em quatro países da UE, a população com um nível de educação inferior era superior a 40%

A Turquia registava, de longe, a percentagem mais elevada de população com baixo nível de instrução, com dois terços (61,8%) da população a ter menos do que o ensino secundário.

Este valor era também inferior a 40% em quatro países da UE, nomeadamente Portugal, Itália, Malta e Espanha.

A orientação profissional desempenha um papel significativo em vários países

Analisando em pormenor os níveis médios de habilitações, que consistem na orientação geral e profissional, a percentagem de habilitações profissionais é consideravelmente elevada em vários países.

A percentagem de pessoas com orientação profissional a nível do ensino médio era superior a 45% em nove países da UE, incluindo a Chéquia (63,9), a Polónia (52,2) e a Alemanha (47,4).

Os jovens atingem níveis de educação mais elevados

A percentagem de diplomados do ensino superior aumenta significativamente entre a população mais jovem em toda a Europa. Este facto indica também a evolução dos países nas últimas décadas. Assim, o nível da população com idades compreendidas entre os 25 e os 34 anos é amplamente analisado pelas instituições internacionais.

Mais de dois quintos da população da UE com ensino superior

Em 2022, 42% da população da UE com idades entre os 25 e os 34 anos tinha um diploma do ensino superior. A percentagem variava entre 24,7% na Roménia e 62,3% na Irlanda.

Ao contrário da população com idades compreendidas entre os 25 e os 74 anos, os países nórdicos, a Finlândia e a Islândia, tinham uma percentagem de ensino superior inferior à média da UE.

Este valor era superior a 50% num terço dos países da UE. Dez países da UE também não atingiram o objetivo de 45% até 2030.

As mulheres são mais instruídas do que os homens

Em 35 países europeus onde existem dados disponíveis, as mulheres com idades compreendidas entre os 25 e os 34 anos têm uma percentagem mais elevada de habilitações ao nível do ensino superior do que os homens. Em 2022, em média, a proporção de mulheres com ensino superior era de 47,6%, enquanto a dos homens era de 36,5%.

Com exceção da Finlândia, a disparidade entre homens e mulheres era significativamente mais elevada nos países nórdicos e bálticos, a favor das mulheres. A Islândia (25,4 pontos percentuais), a Eslovénia (23,8 pontos percentuais) e a Eslováquia (22,8 pontos percentuais) registaram a diferença mais elevada.

A Turquia (1,3 p.p.), a Suíça (3,6 p.p.) e a Alemanha (4,6 p.p.) registaram a menor diferença, o que demonstra que as percentagens de mulheres e homens com um diploma do ensino superior são muito próximas.

A proporção da população com ensino superior está a evoluir

Na UE, a percentagem de pessoas com idades compreendidas entre os 25 e os 74 anos que possuem o ensino superior tem vindo a aumentar constantemente. Passou de 19,1% em 2004 para 31,8% em 2022.

Aprendizagem ao longo da vida: adultos a estudarem

A aprendizagem ao longo da vida também é importante, uma vez que as pessoas podem ter necessidade de atualizar as suas competências. É também designada por educação de adultos, ou seja, a participação na educação e na formação de adultos.

De acordo com o Eurostat, inclui todas as atividades de aprendizagem intencionais, sejam elas formais, não formais ou informais. O objetivo é melhorar os conhecimentos, as aptidões e as competências dos participantes. A educação de adultos é um aspeto importante quando se trata da digitalização e da automatização no mercado de trabalho.

Em 2022, a percentagem de pessoas com idades compreendidas entre os 25 e os 64 anos na UE que tinham participado em acções de educação ou formação nas quatro semanas anteriores era de 11,9%, variando entre 1,7% na Bulgária e 36,2% na Suécia.

Enquanto a percentagem de educação de adultos era elevada nos países nórdicos, os países dos Balcãs apresentavam percentagens significativamente mais baixas em comparação com a média da UE.