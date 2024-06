Foi publicada a 21.ª edição do QS World University Rankings, com o MIT a encabeçar a lista pelo 13.º ano consecutivo, seguido do Imperial College London e da Universidade de Oxford.

As melhores universidades do mundo foram recentemente reveladas na 21ª edição do QS World University Rankings.

A lista é mais uma vez encabeçada pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), localizado em Cambridge, Massachusetts, nos EUA, que lidera o ranking há 13 anos consecutivos.

As duas universidades seguintes situam-se ambas no Reino Unido e são o Imperial College London, que saltou da 6ª posição para assegurar o segundo lugar, e a Universidade de Oxford, em terceiro.

A Universidade de Harvard ficou novamente em quarto lugar este ano, com uma pontuação de 96,8, seguida de perto pela Universidade de Cambridge, que fecha o top 5 com uma pontuação de 96,7.

A avaliação anual deste ano é a maior de sempre, incluindo mais de 1.500 universidades com base na análise de milhões de trabalhos académicos e opiniões de especialistas de professores e empregadores.

As métricas utilizadas para a classificação incluíram a reputação académica e dos empregadores, o rácio professores/alunos, as citações por docente, o rácio de docentes internacionais, o rácio de estudantes internacionais, a rede de investigação internacional, os resultados em termos de emprego e a sustentabilidade.

Eis um resumo das 10 melhores universidades deste ano com base nas suas pontuações nos indicadores da classificação.

Embora os Estados Unidos tenham sido o país mais representado este ano, com 197 instituições classificadas e algumas das classificações mais elevadas, a Europa alcançou um sucesso comparável, conquistando metade das 10 primeiras posições, a maioria das quais no Reino Unido.

Só o Reino Unido teve o segundo maior número de universidades no ranking, com quatro delas a chegarem ao top 10.

As melhores universidades da Europa

Com base na classificação, algumas das melhores universidades da Europa em 2025 são o Imperial College of London (98,5) e a Universidade de Oxford (96,9), ambas as quais chegaram ao top 3 mundial.

A Universidade de Cambridge (96,7), o ETH de Zurique (93,9) e o University College de Londres (91,6) seguem-se entre as instituições europeias.

A seguir ao Reino Unido, a Suíça assegurou o maior número de lugares no top 10 da Europa, representada pela ETH Zurich, sétima classificada a nível mundial, e pela École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).

A França e a Alemanha também entraram no top 10 do continente, com a Université PSL e a Universidade Técnica de Munique, respetivamente.

Menções honrosas

A nível internacional, depois dos EUA e do Reino Unido, a China continental é o país com mais universidades incluídas na lista, com 71 universidades do país.

Duas universidades chinesas, a Universidade de Pequim e a Universidade de Tsinghua, estão entre as 20 primeiras, com pontuações de 88,5 e 86,5, respetivamente.

As universidades de Singapura também se classificaram no topo da lista, com a Universidade Nacional de Singapura (NUS) a chegar ao top 10 e a Universidade Tecnológica de Nanyang, Singapura (NTU), a ocupar o 14.º lugar a nível mundial.