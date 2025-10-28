Grokipedia: será que a nova enciclopédia de Elon Musk vai rivalizar com a Wikipédia?

Depois do Grok, o verificador de factos para a plataforma X, antigo Twitter, Elon Musk quer expandir a sua gama de produtos de IA. A Grokipedia, uma nova aplicação de IA, entrou hoje online: a empresa de Musk, xAI, quer oferecer uma alternativa à Wikipédia, a maior enciclopédia até à data.

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Aquando do lançamento, Musk anunciou na plataforma X que, na sua opinião, a versão 0.1 da Grokipedia já é melhor do que a Wikipedia.

O bilionário da tecnologia também anunciou que a Grokipedia é totalmente de código aberto. Qualquer pessoa pode utilizar a aplicação gratuitamente para qualquer fim.

Como é que a Grokipedia de Musk funciona?

Se quiser utilizar a nova enciclopédia em linha de Musk, o utilizador acede a uma página inicial com uma grande barra de pesquisa, semelhante à do Google. O utilizador pode definir o modo de cor e criar a sua própria conta.

A página inicial também mostra que existem atualmente cerca de 885.200 artigos na Grokipedia. Se introduzir um termo de pesquisa, aparece uma página que se assemelha à Wikipédia, tanto visualmente como em termos de conteúdo: com títulos, capítulos e referências. Até à data, não existem imagens.

Em termos de conteúdo, o sistema baseia-se em fontes existentes, como a própria Wikipédia. No caso dos temas técnicos, em particular, são retomados parágrafos inteiros, como os utilizadores observam nas comparações. Ao contrário da Wikipédia, as entradas não podem ser editadas ou corrigidas pelos próprios utilizadores. Uma característica que a Wikimedia Foundation também duvida.

"A Wikipédia não é propriedade de uma empresa, mas é independente e é apoiada por milhares de voluntários que têm um grande sentido de responsabilidade pelo seu projeto", afirma Franziska Heine, diretora-geral da Wikimedia Deutschland.

A organização descreve a Wikipédia como "radicalmente transparente". Toda a gente consegue perceber de onde vem o conhecimento e o que foi editado. Isto gera confiança.

Quão neutra é a informação na Wikipédia e na Grokipédia?

A nova enciclopédia de Elon Musk também pretende ser um contradesign. O bilionário da tecnologia tem repetidamente sublinhado que a Wikipédia não é objetiva e tem um viés político de esquerda. A Wikimedia Foundation comentou sobre uma possível parcialidade, afirmando que numerosas investigações ao longo de 25 anos não encontraram provas fiáveis ou evidências disso.

"A Wikipédia não é perfeita, mas é e continua a ser a maior fonte transparente e de livre acesso de conhecimento fiável e verificável", continua o comunicado de imprensa.

Em vez disso, a Grokimedia quer garantir uma maior neutralidade com a sua própria verificação de factos incorporada - semelhante à Grok para a Plataforma X. As fontes utilizadas por estas aplicações de IA e a forma como funciona exatamente a verificação dos factos ainda não foram divulgadas.

O software de IA também é conhecido pelas chamadas alucinações. Isto significa que os grandes modelos de linguagem, como o ChatGPT - o chatbot da OpenAI - inventam informações que parecem plausíveis.