Tripulação da Artemis II vai chegar até ao lado invisível da Lua

Os astronautas a bordo da missão lunar Artemis II da NASA já percorreram mais de meio caminho da sua expedição histórica, durante a qual passarão pela Lua e irão mais fundo no espaço do que os astronautas da Apollo fizeram há 50 anos.

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Três astronautas americanos e um canadiano descolaram do Centro Espacial Kennedy, na Florida, no dia 1 de abril, para uma missão de quase 10 dias, durante a qual irão fotografar o misterioso lado oculto da Lua à medida que passam por ele.

A missão, a primeira viagem da humanidade à Lua desde 1972, está a perseguir o recorde da Apollo 13 para a maior distância da Terra. Isto fará deles os emissários mais longínquos do nosso planeta, quando derem a volta à Lua sem parar na segunda-feira e depois regressarem a casa.

Esta imagem fornecida pela NASA mostra a Lua a partir de uma fotografia tirada pela tripulação da Artemis II no quarto dia da sua viagem à Lua, no sábado, 4 de abril de 2026 NASA via AP

O seu voo lunar de cerca de seis horas promete vistas do lado mais distante da Lua que eram demasiado escuras ou difíceis de ver pelos 24 astronautas da Apollo que os precederam. Espera-os também um eclipse solar total, quando a Lua bloquear o Sol, expondo fragmentos da coroa solar cintilante.

"Vamos pôr os olhos na Lua, fazer uma espécie de mapa e depois continuar a voltar em força", disse o diretor de voo Judd Frieling. O objetivo é criar uma base lunar repleta de veículos de aterragem, rovers, drones e habitats.

Os astronautas da Apollo 13 não conseguiram aterrar na Lua quando um dos seus tanques de oxigénio se rompeu durante o caminho, em 1970.

Com as três vidas em perigo, o Controlo da Missão mudou para uma trajetória lunar de regresso livre para os levar para casa o mais rápido e eficientemente possível. Esta trajetória baseia-se na gravidade da Terra e da Lua e num mínimo de combustível.

Vista da Terra obtida pelo astronauta da NASA e comandante da Artemis II, Reid Wiseman, a partir da janela da nave espacial Orion, depois de completar a injeção translunar a 2 de abril de 2026 NASA via AP

Funcionou com a Apollo 13, transformando-a no que mais tarde foi apelidado de maior "fracasso bem-sucedido" da NASA.

O comandante Jim Lovell, Fred Haise e Jack Swigert atingiram um máximo de 400 171 quilómetros da Terra antes de fazerem a inversão de marcha que lhes salvou a vida na Apollo 13.

Os astronautas da Artemis II estão a seguir o mesmo caminho em forma de oito, uma vez que não estão a orbitar a Lua nem a aterrar nela. Mas a sua distância à Terra deverá exceder a da Apollo 13 em mais de 6.600 quilómetros.

Christina Koch, a chefe da missão, disse no final da semana passada que ela e os seus companheiros de tripulação não vivem de superlativos, mas que se trata de um marco importante "que as pessoas podem compreender", um marco que funde o passado com o presente e até com o futuro, à medida que se estabelecem novos recordes.

O astronauta e comandante da Artemis II, Reid Wiseman, espreita por uma das janelas da cabina principal da nave espacial Orion, olhando para a Terra, quinta-feira, 2 de abril de 2026 NASA via AP

Durante o sobrevoo, os astronautas dividem-se em pares e revezam-se para captar as vistas lunares através das suas janelas com câmaras. Na aproximação máxima, estarão a 6 550 quilómetros da Lua.

Devido ao facto de terem sido lançados no dia 1 de abril, o encontro não verá tanto o lado lunar distante iluminado como noutras datas.

Mas a tripulação conseguirá ver "pedaços definitivos do lado mais afastado que nunca foram vistos" pelos humanos, disse o geólogo da NASA Kelsey Young, incluindo uma boa parte da Bacia Orientale.

Quando a Artemis II sair da vizinhança lunar, demorará quatro dias a regressar a casa. A cápsula vai aterrar no Pacífico, perto de San Diego, a 10 de abril, nove dias depois do lançamento na Flórida.

Durante o voo de regresso, os astronautas estabelecerão uma ligação via rádio com a tripulação da Estação Espacial Internacional em órbita, onde os colegas da NASA se preparam para ter uma conversa cósmica.