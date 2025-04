PUBLICIDADE

O relatório da Plataforma Europeia de Segurança Social (ESIP) analisou os níveis de despesa pública nacional com medicamentos e centrou-se nas terapêuticas que absorvem a maior parte da despesa.

"Descobrimos que, sem surpresa, as despesas com medicamentos continuam a aumentar", afirmou Benedetta Baldini, conselheira política sénior da ESIP, apresentando os resultados do estudo que recolheu dados de 15 Estados-membros da UE e da Noruega.

O estudo destaca um aumento constante das despesas farmacêuticas, tanto nos hospitais como nas farmácias, designadas por despesas de internamento e de ambulatório, respetivamente.

O principal fator que impulsiona estes aumentos é o aumento do custo dos medicamentos, e não um aumento do volume de receitas.

Por exemplo, na Áustria, o número de medicamentos prescritos não aumentou significativamente, refere o estudo, enquanto o custo por receita médica em ambulatório aumentou 78% desde 2013.

Entre as áreas terapêuticas mais dispendiosas, destacam-se os medicamentos oncológicos, que dominam as despesas em ambulatório e em internamento.

Em França, por exemplo, os medicamentos oncológicos representam 29% das despesas farmacêuticas em ambulatório, com uma taxa de crescimento anual de 11%. No contexto hospitalar, este número aumenta drasticamente, com 77% das despesas com medicamentos em regime de internamento dedicadas a tratamentos oncológicos.

Encargos para os contribuintes

Os medicamentos sujeitos a receita médica reembolsados, que são cobertos pelos seguros de saúde nacionais, representam apenas uma parte das despesas globais de saúde.

No entanto, estes custos crescentes estão a exercer uma forte pressão sobre os orçamentos nacionais, muitos dos quais já estão sobrecarregados devido às medidas de austeridade em certos países.

"Estas tendências estão a colocar uma enorme pressão nos orçamentos dos cuidados de saúde e, por extensão, nas pessoas que os pagam", afirmou Max Blindzellner, gestor sénior da GKV-Sitzenverband, a associação alemã de fundos de seguros de saúde obrigatórios.

Max Blindzellner observou que as despesas farmacêuticas ambulatórias na Alemanha aumentaram 22%, passando de 41 mil milhões de euros para 50 mil milhões de euros no período de 2019-2023.

Se esta tendência se mantiver, Blindzellner alertou para o facto de as contribuições para o seguro de saúde obrigatório poderem não acompanhar o ritmo, conduzindo potencialmente a taxas de contribuição mais elevadas.

"Para simplificar, a crise do aumento dos custos farmacêuticos é também uma crise de acessibilidade, particularmente na Alemanha", acrescentou.

Outra tendência comum aos países inquiridos é que o aumento das despesas se deve, em parte, à introdução de novas terapias, muitas vezes mais caras.

Baldini, da ESIP, salientou que estes tratamentos novos e dispendiosos estão a ocupar uma parte maior dos orçamentos farmacêuticos nacionais.

"Estamos a assistir a uma mudança na preferência dos doentes por novos produtos em detrimento de medicamentos mais antigos e bem estabelecidos", afirmou, destacando a Finlândia como um excelente exemplo desta tendência.

Novos tratamentos (caros)

Enquanto as decisões sobre as autorizações de introdução no mercado de produtos farmacêuticos se baseiam na eficácia e na segurança, as decisões de reembolso de novos medicamentos baseiam-se normalmente na eficácia relativa de um medicamento em comparação com os tratamentos existentes.

Este facto pode gerar incerteza, uma vez que alguns medicamentos recentemente introduzidos têm provas clínicas limitadas, apesar do seu preço mais elevado.

"Esta incerteza significa que os doentes e os médicos podem não saber qual o tratamento que é verdadeiramente a melhor opção, levando ao risco de terapias subóptimas ou mesmo ineficazes", afirmou Blindzellner da GKV-Sitzenverband.

Sophie Kelly, do fundo nacional de seguro de saúde francês CNAM, advertiu que, embora os doentes beneficiem do acesso precoce a tratamentos supostamente inovadores - especialmente para doenças graves com necessidades não satisfeitas - existem riscos.

De acordo com Kelly, cerca de 21% dos medicamentos aos quais foi concedido acesso antecipado em França foram posteriormente considerados não inovadores pela agência nacional do país.

Kelly também destacou o aumento dos custos dos medicamentos órfãos, que tratam doenças raras que afetam menos de uma em cada 2000 pessoas.

Em França, a taxa média de crescimento anual das despesas com medicamentos órfãos foi de 20,5% entre 2019 e 2022. "Isto é muito mais elevado do que as taxas de crescimento de um mercado global de medicamentos", disse ela, sugerindo que estes custos crescentes representam um grande desafio para a despesa farmacêutica global.