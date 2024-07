De acordo com uma nova investigação, pouco menos de metade de todas as mortes por cancro nos EUA e 40% dos casos estão ligados a fatores evitáveis.

PUBLICIDADE

Um novo estudo da American Cancer Society (ACS) revelou que um elevado número de casos de cancro e de mortes de adultos com 30 anos ou mais se deve a fatores que poderiam ser evitados, como o consumo de tabaco e uma alimentação deficiente.

Os resultados revelaram que 40% dos casos e cerca de metade de todas as mortes por cancro nos Estados Unidos são atribuídos a factores que poderiam ser controlados.

Os investigadores analisaram a incidência e a mortalidade de 30 tipos de cancro em relação a 18 fatores de risco modificáveis.

"Um grande número de casos de cancro e de mortes nos Estados Unidos são atribuíveis a fatores de risco potencialmente modificáveis, indicando o potencial para reduzir substancialmente o peso do cancro através de uma implementação ampla e equitativa de iniciativas preventivas", disse o Dr. Farhad Islami, autor principal do estudo, à Euronews Health.

Os fatores incluídos no estudo vão desde o consumo de cigarros, o excesso de peso corporal e o consumo de álcool, até ao consumo de carne vermelha e processada, baixa ingestão de frutas e legumes, fibra alimentar e cálcio alimentar.

Outros factores foram a inatividade física, a radiação ultravioleta (UV) e as infeções causadoras de cancro, como o papilomavírus humano (HPV).

O tabagismo foi identificado como o principal fator de risco e foi responsável por 20% de todos os casos de cancro e 30% das mortes por cancro nos EUA.

Seguiram-se-lhe o excesso de peso corporal e o consumo de álcool.

No que se refere apenas aos casos de cancro, os factores seguintes incluíam a radiação UV, a inatividade física, a infeção por HPV, o baixo consumo de frutas e legumes e o consumo de carne transformada.

Para as mortes por cancro, os fatores críticos por ordem de importância foram a inatividade física, o baixo consumo de fruta e legumes, a radiação UV, a infeção por HPV e o consumo de carne transformada.

Islami explicou ainda que, mesmo que um fator cause fortemente o cancro, se for raro, resultará em apenas alguns casos de cancro em geral.

Reduzir o risco de cancro devido a factores modificáveis

Segundo Islami, compreender o número de casos de cancro e de mortes causadas por factores evitáveis é útil para definir melhores iniciativas de prevenção do cancro e aumentar a sensibilização do público para os fatores de risco.

Para diminuir o risco de cancro, Islami indica que as pessoas podem tomar medidas a nível individual, evitando ou reduzindo a exposição a estes fatores de risco.

Além disso, a um nível mais alargado, pode também ser útil aumentar o acesso equitativo aos cuidados de saúde preventivos e sensibilizar o público para os métodos de prevenção.

"No caso do tabagismo, por exemplo, as pessoas que fumam atualmente podem reduzir os seus riscos para a saúde deixando de fumar. Os prestadores de cuidados de saúde podem também dar orientações para deixar de fumar", afirmou.

PUBLICIDADE

As recomendações para reduzir o risco de contrair ou morrer de cancro incluem evitar a utilização de quaisquer produtos do tabaco e fazer com que os fumadores deixem de fumar.

Outras medidas incluem seguir as orientações dietéticas, manter-se fisicamente ativo, manter um peso corporal saudável e limitar a exposição excessiva ao sol.

Também foi recomendado manter em dia as vacinas necessárias, como as do vírus da hepatite B (VHB) e do HPV.

"A vacinação na altura recomendada pode reduzir substancialmente o risco de infeção crónica e, consequentemente, os cancros associados a estes vírus", afirmou Ahmedin Jemal, num comunicado.