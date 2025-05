Uma vitória de Trump pode alterar a saúde mundial. Estará a Europa preparada para dar um passo em frente?

PUBLICIDADE

Entre doenças emergentes e ameaças pandémicas, aborto e saúde reprodutiva, alterações climáticas e ajuda humanitária em zonas de guerra, Donald Trump e Kamala Harris têm visões muito divergentes para a saúde mundial, sendo provável que o resultado das eleições presidenciais norte-americanas da próxima semana tenha repercussões em toda a Europa e no mundo.

A anterior administração de Trump oferece uma pista sólida sobre a sua abordagem à saúde mundial. Nomeadamente, cortou o financiamento e começou a retirar os EUA da Organização Mundial de Saúde (OMS) e optou por não aderir ao programa de partilha de vacinas contra a covid-19, o COVAX.

Na altura, a Alemanha aumentou o seu financiamento para a OMS de 359,2 milhões de dólares (321,9 milhões de euros) para mais de 1,26 mil milhões de dólares (1,1 mil milhões de euros) - tornando-se brevemente o seu maior doador - mas não é claro que isso volte a acontecer hoje em dia com cortes orçamentais e uma mudança conservadora em toda a Europa.

"O que vimos durante a covid com a Alemanha foi muito importante, mas pode ter sido excecional em circunstâncias de crise, com uma liderança diferente", disse Suerie Moon, co-diretora do Centro de Saúde Global do Instituto de Pós-Graduação em Estudos Internacionais e de Desenvolvimento em Genebra, à Euronews Health.

Como Trump 2.0 afetaria a Europa em matéria de saúde

Segundo Moon, Trump pode tentar minar as negociações sobre um tratado global contra a pandemia.

As conversações deverão ser retomadas na segunda-feira e, embora os negociadores queiram concluir o acordo até ao final do ano, este já foi adiado.

As iniciativas no domínio da saúde reprodutiva também seriam afetadas. Dependendo do partido político a que pertencem, os presidentes dos EUA tendem a rever ou a restabelecer a Política da Cidade do México, que proíbe as organizações não governamentais (ONG) estrangeiras de oferecerem ou publicitarem abortos como condição para obterem financiamento americano para o planeamento familiar.

Trump alargou significativamente a proibição e é provável que o volte a fazer se regressar à Casa Branca. Da última vez, em 2017, um fundo liderado por neerlandeses angariou 260 milhões de euros para grupos internacionais de saúde sexual que perderam dinheiro como resultado das restrições da era Trump.

Mas dado que os EUA superam significativamente os gastos da Europa em direitos sexuais e reprodutivos globais - alocaream 9,4 biliões de dólares (8,4 biliões de euros) em 2022 - quando os EUA recuarem, "nunca será possível equilibrar completamente essa enorme lacuna", disse Lisa Goerlitz, chefe do escritório de Bruxelas da Deutsche Stiftung Weltbevoelkerung, um grupo de defesa alemão focado em saúde sexual e reprodutiva e doenças negligenciadas.

O dinheiro não é o único desafio. Uma vitória de Trump poria à prova o empenhamento político dos europeus na saúde mundial - e os líderes podem não ter vontade de o assumir.

"O impacto na saúde mundial de uma nova administração Trump pode ser pior desta vez do que da última, e a Europa pode estar numa posição pior do que da última vez para responder e dar um passo em frente", disse Goerlitz.

Em particular, a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, tem apoiado a Estratégia Global de Saúde da UE, que foi adoptada na sequência da pandemia de covid-19 e posicionou a UE como um dos principais apoiantes do esforço de África para reforçar as suas próprias capacidades de saúde.

No entanto, no início deste ano, os líderes da UE desviaram mil milhões de euros que tinham sido reservados para crises sanitárias para apoiar a Ucrânia e a pasta da saúde da próxima Comissão está dispersa por várias pessoas, o que sugere que a saúde pode não ser a prioridade política que já foi.

Os países da UE também se debatem com debates sobre o grau de proximidade que pretendem manter em relação à própria UE, o que poderá afetar a sua vontade de se coordenarem mais em matéria de saúde.

"A Comissão Europeia está a tentar colocar a Europa como líder na saúde global, mas estes países estão a tentar afastar-se dela", disse à Euronews Health Muhammad Jawad Noon, médico afiliado à Universidade de Harvard que esteve anteriormente na Alemanha. "Essa é outra tensão".

Presidência de Kamala Harris poderá trazer as suas próprias mudanças

A administração de Kamala Harris deverá adotar uma abordagem semelhante à do presidente Joe Biden no que se refere à saúde global.

O financiamento dos programas de saúde sexual aumentou durante o mandato de Biden, por exemplo, e a equipa de Harris deverá continuar envolvida nas negociações dos tratados sobre pandemias.

No entanto, o apoio aos esforços globais no domínio do VIH/SIDA poderá estar em risco.

Este ano, a administração Biden afirmou que iria reduzir o financiamento do "plano de emergência do presidente dos EUA para o alívio da SIDA (Pepfar)", ao qual se atribui o mérito de ter salvo 25 milhões de vidas em África nos últimos 20 anos. O programa foi re-autorizado por apenas mais um ano depois de ter sido apanhado numa luta política sobre o aborto.

A saga Pepfar sublinha a forma como a política interna tem impacto na saúde global e na política externa - uma dinâmica com que tanto os EUA como a Europa se irão debater nos próximos anos.

Independentemente de quem ocupar a Casa Branca, Moon espera que as prioridades europeias e norte-americanas em matéria de saúde mundial se afastem da ajuda ao desenvolvimento para os países com rendimentos mais baixos e passem a abordar desafios de saúde comuns, como a preparação para pandemias e a resistência antimicrobiana (RAM), num esforço para tornar essas questões mais apelativas para os eleitores nacionais.

"É provável que a Europa dê prioridade a mais questões que possa defender junto dos seus próprios cidadãos", afirmou Moon.

"São questões que temos de tratar para nos protegermos e para contribuirmos para a saúde no resto do mundo".

Isto significa que nos devemos concentrar nas "preocupações de saúde dos europeus, bem como apoiar e proteger a saúde das pessoas em todo o mundo". É uma lógica muito diferente da que tem dominado a saúde mundial nos últimos 20 ou 30 anos", acrescentou Moon.