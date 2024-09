Dois Estados-Membros da UE não receberam um único euro do fundo pós-pandemia, afirmam auditores da UE

O Mecanismo de Recuperação e Resiliência, criado para ajudar os países da UE na crise da COVID-19, prevê 723,8 mil milhões de euros em subvenções e empréstimos.

PUBLICIDADE

Três anos após a criação de um importante fundo para estimular a recuperação pós-pandemia, os Estados-Membros da UE utilizaram menos de um terço dos 724 mil milhões de euros em subvenções e empréstimos, afirmam os auditores da UE num relatório publicado hoje.

Dois Estados-Membros da UE ainda não receberam um único euro do fundo pós-pandemia, o Mecanismo de Recuperação e Resiliência, criado para ajudar os países da UE na crise da COVID-19, que prevê 723,8 mil milhões de euros em subvenções e empréstimos.

Desde a sua criação, em fevereiro de 2021, a Suécia e os Países Baixos não beneficiaram de forma alguma deste mecanismo, enquanto a Hungria, a Bélgica, a Finlândia, a Irlanda e a Polónia começaram a beneficiar dele apenas em 2024, tal como mostra o relatório do Tribunal de Contas Europeu.

A Hungria encontra-se numa situação particular, tendo recebido 919 milhões de pré-financiamento, mas sem fundos para a execução das medidas. No seu plano, o Governo de Budapeste comprometeu-se a cumprir 27 “super metas” para lutar contra a corrupção e respeitar a independência judicial, mas não os cumpriu na íntegra.

No caso dos Países Baixos, a situação política e a mudança de governo condicionaram os objetivos. "Por isso, simplesmente não o puderam fazer. Porque para o Plano de Recuperação e Resiliência é realmente necessário um consenso e apoio político e que o governo apoie o plano. E os Países Baixos estavam à espera dessa estabilidade, diz Ivana Maletić, responsável pela auditoria por parte do Tribunal de Contas Europeu.

Os outros países apresentaram pedidos de pagamento que, em alguns casos, ainda estão a ser avaliados pela Comissão Europeia. Até ao final de 2023, cerca de 182 mil milhões de euros tinham sido pagos aos Estados-Membros, estando cada pagamento relacionado com “ metas e objetivos intermédios”

"Pode acontecer que se deparem com muitas dificuldades e obstáculos durante o período de construção e de execução, e que os atrasos façam com que não consigam efetivamente concluir o projeto até ao final de 2026. Não conseguirão terminar todo o projeto, todas as medidas, quando já tiverem recebido em 2023 os fundos para a assinatura do contrato", explica Maletić.

Um quarto não foi concluído a tempo

Ao contrário dos fundos de coesão, o veículo normal para as despesas regionais da UE, o apoio financeiro pós-pandemia está ligado ao cumprimento de compromissos e os Estados-Membros estão atrasados no cumprimento destas metas e na absorção dos fundos.

"A absorção atempada do PRR é essencial: ajuda a evitar estrangulamentos na execução das medidas no final do período de vigência do mecanismo e reduz o risco de despesas ineficientes e erradas", afirmou Maletić.

A meio do plano de execução de seis anos dos fundos pós-pandemia, 24% das reformas e investimentos previstos não foram concluídos a tempo - o que significa que um número significativo das promessas mais complicadas ainda não foi cumprido, segundo constatou o TCE.

Uma vez que o PRR expira em agosto de 2026 e não se prevê qualquer prorrogação, os auditores da UE recomendam que a Comissão preste mais apoio para reforçar a forma como fundos semelhantes serão concebidos no futuro.

"Pode acontecer que, em relação a algumas ações, os Estados-Membros recebam montantes substanciais de fundos sem as finalizarem de todo, porque não será possível finalizá-las dentro do prazo estabelecido", disse um auditor sénior numa conferência de imprensa na segunda-feira - embora Bruxelas não tenha o poder de recuperar o dinheiro.

No entanto, o executivo da UE rejeitou as recomendações dos auditores no sentido de deixar de financiar ações incompletas e de recuperar as transferências.

"A Comissão não considera que os pagamentos com base nos progressos realizados constituam um risco e não dispõe de uma base jurídica para recuperar os fundos já desembolsados em relação a marcos e objetivos já cumpridos e ainda por cumprir", afirmou a sua resposta.