Comissão Europeia perde processo de transparência do contrato de vacinação contra a COVID-19

De Marta Iraola Iribarren

A decisão surge apenas um dia antes de o Parlamento Europeu votar a reeleição de Von der Leyen como Presidente da Comissão.

PUBLICIDADE

O Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias (TJCE) anulou hoje (17 de julho) a decisão da Comissão Europeia de ocultar certas partes dos contratos relativos à vacina contra a COVID-19 no âmbito dos esforços de Von der Leyen para obter apoio para a sua reeleição.

O TJCE considera que a Comissão não deu acesso suficiente aos acordos de compra e considera que a decisão do executivo de publicar apenas versões redigidas dos contratos contém irregularidades.

O acórdão surge apenas um dia antes de o Parlamento Europeu votar a recondução de Von der Leyen como Presidente da Comissão.

No passado, Von der Leyen foi criticada pelos legisladores por só ter dado acesso parcial aos contratos de vacinas, cujas versões editadas foram colocadas em linha.

Inicialmente elogiada por ter negociado os contratos de vacinas contra a COVID-19, tornando-as disponíveis na Europa, a atenção foi rapidamente ofuscada pela falta de transparência.

Segundo o Tribunal, a Comissão "não demonstrou que um acesso mais amplo a essas cláusulas prejudicaria efetivamente os interesses comerciais dessas empresas".

Até agora, a questão não afectou a candidatura de von der Leyen, uma vez que rapidamente se tornou a nomeação consensual entre as principais forças políticas do último mandato - PPE, S&D e Renew Europe.

Esta decisão, no entanto, representa um dilema para os Verdes - que contestaram as redacções da Comissão no Tribunal de Justiça Europeu. Os Verdes têm sido cortejados por von der Leyen nos últimos dias, numa altura em que esta procura obter apoio para a sua nomeação antes das eleições europeias.

Até agora, a questão não tem afetado a candidatura de von der Leyen, uma vez que rapidamente se tornou a nomeação consensual entre as principais forças políticas do último mandato - PPE, S&D e Renovar a Europa.

Esta decisão, no entanto, representa um dilema para os Verdes - que contestaram as redacções da Comissão no Tribunal de Justiça Europeu. Nos últimos dias, von der Leyen tem sido cortejada pelos Verdes, que tentam obter apoio para a sua nomeação antes da votação de amanhã.

"Estes contratos têm a ver com a saúde pública e é do interesse público que as informações que contêm sobre os preços das doses, a responsabilidade pelos efeitos secundários, os prazos de entrega e outras informações essenciais sejam tão transparentes quanto possível e acessíveis ao público", afirmou o eurodeputado Kim van Sparrentak num comunicado de imprensa após a apresentação do pedido de recurso ao TJCE.

A decisão pode ser objeto de recurso por parte da Comissão Europeia no prazo de dois meses.