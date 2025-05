Cientistas descobrem um “terceiro estado” entre a vida e a morte

De یورونیوز فارسی

Um grupo de biólogos celulares afirma que pode existir um “terceiro estado” que quebra as definições tradicionais de vida e morte.

Segundo os cientistas, a morte é geralmente entendida como “a cessação irreversível do funcionamento global de um ser vivo”. No entanto, medidas como a doação de órgãos mostram como os tecidos, órgãos e células podem continuar a viver durante algum tempo após a morte de um organismo.

Dois biólogos, Peter Noble, professor associado de microbiologia na Universidade do Alabama em Birmingham, e Alex Puzhitkov, diretor de bioinformática na Escola de Ciências Biológicas Earl e Manella, em Hope City (Arkansas), num artigo publicado na revista The Conversation, abordaram a forma como a emergência de novos organismos multicelulares nos permite quebrar os constrangimentos convencionais.

Exploraram em profundidade os processos que ocorrem nos organismos após a morte e que permitem que as células continuem a funcionar, possibilitando assim o sucesso de um transplante de órgãos.

A investigação mostrou que células da pele isoladas de embriões de rãs mortos podem adaptar-se espontaneamente às condições das placas de laboratório (placas de Petri) e formar novas estruturas multicelulares chamadas xenobots.

Estas novas estruturas multicelulares também apresentavam comportamentos que iam muito para além das suas funções biológicas originais. Por exemplo, as novas estruturas feitas a partir de células de embriões de rãs mortas utilizaram os seus cílios (protuberâncias finas, semelhantes a pêlos) para se deslocarem no seu ambiente, enquanto que nos embriões de rãs vivas, estes cílios são normalmente utilizados para mover o muco.

Os xenobots também possuíam a capacidade única de efetuar uma auto-replicação cinemática, o que significa que podiam replicar a sua forma física e a sua função sem ter em conta a via de crescimento tradicional.

Estudos demonstraram que as células pulmonares humanas também se podem reunir espontaneamente em pequenos organismos multicelulares com a capacidade de se moverem. Estes antropo-robôs também exibiram novos comportamentos e estruturas próprias e não só podiam manobrar no seu ambiente, como também se podiam reparar a si próprios e a células nervosas danificadas nas proximidades.

Como tal, os resultados destas investigações revelaram adaptações notáveis dos sistemas celulares e desafiaram a noção de que as células e os organismos apenas evoluem de formas pré-determinadas.

Este conceito de um “terceiro estado” também sugeriu que o processo de morte do organismo pode influenciar consideravelmente a forma como a vida evolui ao longo do tempo.

A vida pode ser preservada após a morte?

A capacidade das células e dos tecidos para sobreviverem e funcionarem após a morte de um organismo é influenciada por vários fatores, incluindo as condições ambientais, a atividade metabólica e os métodos de manutenção.

Diferentes tipos de células apresentam tempos de sobrevivência diferentes. Nos seres humanos, por exemplo, os glóbulos brancos são normalmente destruídos entre 60 a 86 horas após a morte.

Em contrapartida, as células do músculo esquelético dos ratos podem ser regeneradas até 14 dias após a morte e as células de fibroblastos de ovinos e caprinos podem ser implantadas cerca de um mês após a morte.

Para determinar se as células podem continuar a sobreviver e a funcionar após a morte, é necessário prestar atenção às suas atividades metabólicas. Manter vivas as células que requerem um fornecimento constante e substancial de energia para realizar as suas tarefas é mais difícil do que as células que requerem menos energia.

Técnicas como a congelação podem ajudar certas amostras de tecido, como a medula óssea, a manter a mesma função.

Os mecanismos inatos de sobrevivência são igualmente essenciais para a continuidade da vida das células e dos tecidos. Nos genes ligados ao stress e à imunidade, os investigadores observaram um aumento significativo da atividade post-mortem, provavelmente uma resposta à perda de hemostase (o processo de impedir a perda de sangue dos vasos saudáveis e de parar a hemorragia dos vasos danificados).

Fatores como traumatismos, infeções e o tempo decorrido após a morte também têm um efeito significativo na taxa de sobrevivência dos tecidos e células.

Variáveis como a idade, a saúde, o género e o tipo de espécie também influenciam as condições post-mortem. Este facto é particularmente evidente nos problemas associados à cultura e ao transplante de células dos ilhéus de Langerhans (células responsáveis pela produção de insulina no pâncreas) de dadores para recetores de transplantes de órgãos.