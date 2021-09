Estreia de sucesso no transplante de pulmões entre bebés

O hospital de Vall d'Hebron, na Catalunha, realizou com êxito um transplante de pulmões de um bebé sem esperança de vida para outro com menos de 24 meses.

“Se não fosse esta técnica, esta fronteira que atravessámos, provavelmente não teríamos encontrado um dados compatível com Lleïr", afirmou o chefe do serviço de cirurgia toráxica e transplante de pulmões do hospital de Vall d'Hebron, de Barcelona.

A "fronteira atravessada" a que se referia o cirurgião foi a de um transplante do pulmão de um bebé sem esperança de vida através de uma paragem cardiorrespiratória controlada do dador, o que permitiu manter o órgão em perfeitas condições, para um outro bebé, neste caso, Lleïr, na altura com menos de dois anos.

"No dia em que nos chamam ficamos com este nervosismo que mistura alegria, por um lado, e medo pela forma como irá decorrer a operação e a recuperação do menino", contou Gerard Genovés, o pai do paciente.

Depois da malformação cardíaca detetada aos dois meses de vida, agora a nova vida pós-transplante. A família de Lleïr tem novas rotinas para aprender.

"Eles têm de aprender novos hábitos de vida e tudo o que está relacionado com o tratamento", avisou Lis Vidal, a enfermeira-chefe nos casos de transplantes do hospital de Vall d'Hebron.

A operação foi realizada há alguns meses. Lleïr está a reagir bem aos novos pulmões, a crescer alegre e a descobrir o mundo.