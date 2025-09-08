Estudo revela que mudança de peso pode acelerar o declínio cognitivo em adultos mais velhos

Um novo estudo demonstrou que os adultos com mais de 65 anos que têm peso a menos, ou que apresentam flutuações superiores a 5%, podem sofrer um declínio cognitivo mais rápido. Os resultados da investigação realizada por uma equipa do Departamento de Ciências Nutricionais da Universidade Estatal da Pensilvânia foram publicados na revista Obesity.

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Muzi Na, professor associado de ciências nutricionais e autor sénior do estudo, afirmou: "Examinámos 11 anos de dados sobre o peso, o IMC e o perímetro da cintura. Independentemente do método de análise, o resultado foi claro: quanto mais o peso variava de ano para ano, mais rápido se acelerava o declínio cognitivo".

Os investigadores usaram dados de 4.304 participantes do Estudo Nacional de Saúde e Envelhecimento dos EUA entre 2011 e 2021. As medições incluíram testes de memória, orientação e função executiva, e foram combinadas num índice composto para medir o desempenho cognitivo.

De acordo com os resultados, as pessoas que mantiveram um peso estável registaram as taxas mais baixas de declínio cognitivo, enquanto as pessoas cujo peso oscilou mais registaram taxas de declínio duas a quatro vezes superiores. O mesmo se verificou quando a circunferência da cintura e as flutuações do índice de massa corporal (IMC) foram comparadas com o declínio cognitivo.

Numa outra análise, os investigadores descobriram que perder 5% ou mais de peso, ou oscilar entre perder e ganhar a mesma quantidade de peso, estava associado a um declínio cognitivo mais rápido. Os adultos mais velhos que apenas ganharam peso registaram níveis de declínio semelhantes aos daqueles cujo peso permaneceu constante, o que não significa que ganhar peso seja benéfico, sublinharam os investigadores.

Na explicou: "A obesidade na meia-idade é um fator conhecido de aumento do risco de declínio cognitivo numa fase posterior da vida, mas alguns estudos apontaram para o chamado 'paradoxo da obesidade', em que a obesidade numa fase tardia da vida estava associada a uma melhor trajetória cognitiva. É mais complicado e tem a ver com a perda de massa muscular e o ganho de gordura nos idosos. O nosso estudo não significa que as pessoas mais velhas devam ganhar peso".

A equipa recomendou que o peso fosse continuamente monitorizado como um sinal adicional para proteger a saúde cognitiva. Mas Na sublinhou a importância da auto-monitorização: "O peso no consultório médico pode variar de tempos a tempos, dependendo da roupa ou do método de medição. Recomenda-se que as pessoas idosas se pesem em casa quando acordam de manhã, antes das refeições, em condições semelhantes, para garantir dados exatos e, se notarem flutuações, devem informar os seus médicos".

O estudo contou com a coautoria de Ashley Flores, doutorada em Ciências da Nutrição pela Universidade Estatal da Pensilvânia em 2025; Alexandra Weinberg, do Instituto de Medicina Ambiental do Instituto Karolinska, na Suécia; e Cindy Leong, do Departamento de Nutrição da Escola de Medicina T.H. Chan. H. Cindy Leung, do Departamento de Nutrição da Escola de Saúde Pública T.H. Chan de Harvard.