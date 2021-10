Sugestões de outono em Moscovo

No início do outono, Moscovo é um lugar inspirador para se visitar. Esta época do ano traz um encanto especial a um dos recantos mais românticos de Moscovo - as Lagoas do Patriarca.

Este local popular tornou-se mundialmente famoso quando Mikhail Bulgakov o descreveu num dos clássicos da literatura russa mais queridos dos leitores, "Margarida e o Mestre".

O centro cultural "Artplay", alojado numa antiga fábrica de manómetros convertidos, é o local a visitar para os amantes da arte e do design.

Este Outono, a exposição de Zorikto Dorzhiev "The Patchwork Man" está no centro das atenções. Explora o tema da vida moderna nas grandes cidades.

"Moscovo é a ilustração mais vívida do conceito de patchwork. É uma cidade de contrastes, onde o velho e o novose combinam, onde nascem novas cores e tonalidades. Graças a isso, sente-se no centro do mundo e pode sentir o seu pulso ", diz o artista.

No restaurante Uhvat pode descobrir esta combinação de velho e novo com o chefViktor Beley e uma versão modernizada da cozinha tradicional russa e provar delícias como oVarenets, uma bebida láctea tradicional russa que Beley reinterpretou para o século 21.