Uma visita ao mosteiro de Rila, s´mbolo da Bulgária

O mosteiro de Rila é um símbolo da cultura, da história e do património da Bulgária.

Fundado no século X, o Mosteiro de Rila é o maior conjunto arquitetónico da Igreja Ortodoxa na Bulgária. É considerado uma obra-prima do Renascimento Nacional Búlgaro, um estilo típico do início do século XIX, período em que o mosteiro foi reconstruído após um incêndio.

"A forma como as paredes são construídas, os arcos, as cores e a utilização da pedra e da madeira como matéria principal é uma combinação única entre as formas de construção tradicionais e a influência da Europa Ocidental", disse à euronews Macariy Chakarov.

O Mosteiro foi fundado por São João de Rila. A casa e o túmulo do santo considerado como o padroeiro da Bulgária tornaram-se num local sagrado e acolhe hoje sete monges.

O mosteiro búlgaro possui uma das maiores bibliotecas monásticas dos Balcãs com mais de 60 mil obras. "A biblioteca do mosteiro de Rila tem livros únicos, raros e extremamente preciosos do século X até aos nossos dias", explicou Evgenia Ivanova, chefe da Biblioteca do Mosteiro de Rila.

Apesar de ser uma das principais atrações turísticas da Bulgária, o mosteiro preservou uma atmosfera tranquila em torno da vida quotidiana dos monges.