O papel vital da cidade de Jackson na história dos direitos civis dos EUA

A cidade de Jackson, no Mississippi, desempenhou um papel fundamental no Movimento dos Direitos Civis, nos Estados Unidos.

Em 1961, um grupo de ativistas arriscou a vida para combater a segregação racial nos autocarros interestaduais. 329 pessoas foram presas em Jackson. "O ambiente no Mississippi e em Jackson está repleto de história. O poder de um sítio é algo muito real" contou à euronews Robert Luckett, professor de História na Jackson State University.

"É preciso dar poder à base, para conseguir mudar algo, de forma fundamental. Aqui, em Jackson podemos aprender tudo sobre esse tema", acrescentou Luckett.

A casa dos heróis dos Direitos Civis

Na rota dos Direitos Civis de Jackson, é possível visitar a casa do líder Medgar Evers, um dos grandes opositores à segregação, que acabou por ser baleado em casa.

"O dom de Medgar Evers foi reunir toda a gente à volta da mesa para trabalhar numa missão. A missão era propiciar verdade, justiça e equidade, para todos", sublinhou Keena Graham, do Monumento Nacional Medgar e Myrlie Evers. E acrescentou: "Não queremos que as pessoas pensem apenas na morte dele. Queremos celebrar a vida dele, para inspirar as pessoas, levá-las a agir”.

Dois museus em Jackson contam a história dos Direitos Civis euronews

O legado do Movimento dos Direitos Civis em Jackson

Intimamente ligado a cidades como Jackson, o movimento dos Direitos Civis faz parte da história nacional dos Estados Unidos, e das história das lutas pela igualdade, em todo o mundo.

Esta história particular que é relevante a nível internacional é-nos contada no Museu dos Direitos Civis do Mississippi e no Museu de História do Mississippi.

"O legado destes museus é valorizar as pessoas comuns que foram capazes de se envolver na luta pela justiça. É algo que apela a toda a gente”, explicou Michael Morris, diretor das Relações e do Envolvimento do Público, do Departamento de Arquivos e História do MIssissippi.

"O movimento que ocorreu no Mississippi, não mudou apenas o Mississippi. Não mudou apenas a nação, mudou o mundo", frisou Morris.