Viagem pelo artesanato e pela gastronomia do Japão

Folhas de ouro em Kanazawa

Estou a mergulhar na magia do Japão. A minha viagem começa em Kanazawa, mais precisamente no coração da cidade, o jardim Kenroku-en, um dos três mais belos de todo o Japão.

jardim de Kenroku-en Marta Brambilla

Kanazawa, como muitas cidades japonesas, é a combinação perfeita de modernidade e tradição.

O artesanato é certamente um dos pontos fortes de Kanazawa, mas a sua especialidade é a folha de ouro. É impressionante ver como é trabalhada. Se tiver um quilo de metal, pode obter cerca de 52 mil folhas de ouro de tamanho padrão. Eu escolhi o trevo de quatro folhas porque dá sorte.

É feita em Kanazawa há 400 anos. Antes disso, foi feita em Quioto. Antes ainda, foi provavelmente feita no Egito ou em redor daquela região. O clima é mais adequado em Kanazawa do que em Quioto para o fazer. Agora, é feita exclusivamente em Kanazawa.

Gastronomia em Toyama

Mudo para Toyama, a segunda paragem da minha viagem no Shinkansen, o comboio-bala que viaja a 260 quilómetros por hora.

São 4 da manhã e estou a caminho do porto de Shinminato. Aqui, vou encontrar-me com o chef Gejo e juntos iremos ao mercado do peixe para escolher ingredientes para o jantar. Quando o sol nascer, vamos ao restaurante do chef.

Os ingredientes de Toyama são muito frescos e diferentes dos de outras regiões, e alguns dos quais só podem ser encontrados em Toyama. A água fria que nasce na cordilheira de Tateyama e desagua no mar do Japão é lar de cerca de 380 tipos de peixe. Por isso, este é um lugar único no Japão.