Montanhas, flores e arte popular: viagem ao centro da região de Assir

A menos conhecida região saudita de Assir, no sudoeste do país, é um paraíso de trilhos para caminhadas e de cafés modernos. Reserve um hotel e um guia e explore os picos mais altos da Arábia Saudita, que existem em abundância. Com cerca de três mil metros, o monte Sauda é o mais alta do país, e está repleto de vegetação luxuriante. A recompensa por trilhar os seus caminhos sinuosos são os panoramas épicos a cada curva.

Zaki Al Arifi, umresidente de longa data de Assir e guia independente local é tão adepto de passeios nas montanhas como de excursões pela cidade, revelando uma região autêntica camada a camada, com centros comerciais modernos, arte de rua, mercados de rua e tradições populares. Abha, a capital de Assir, apresenta uma concentração da melhores atrações.

Guia turístico de Assir, Zaki Al Arifi, em Rijal Almaa Euronews

Abha: uma capital rica em cultura

Uma das formas mais gratificantes de conhecer Abha é observando os cumes das montanhas a partir do café Joy Venue, com piso de vidro e um café na mão, no topo do Al Dhabbab Walkway, com babuínos amarrados ao longo das grades.

Vistas empolgantes e bolos de autor alimentam uma exploração mais aprofundada. A uma curta distância de carro, a Art Street, perto da King Khalid Road, está repleta de cafés ainda mais badalados e decorada com murais coloridos. Emoldurada por fileiras de árvores de jacarandá, em maio a rua floresce em tons violeta.

Uma saída da Art Street leva-nos ao mercado principal de Abha, que proporciona uma verdadeira experiência de retalho e serve a comunidade local. Há lembranças disponíveis. Abasteça-se de especiarias e experimente um vestido tradicional local.

Procure pela vibrante história da arte de Assir e encontrará o Museu de Fátima. Este instituto dedica-se a preservar a arte folclórica Al Qat Al Asiri, liderada por mulheres de Assir e usada para decorar casas criando um caleidoscópio de padrões simbólicos.

Rijal Almaa: a vila de gengibre

Mais adiante, descubra a rica história de Rijal Almaa. Localizada a cerca de uma hora de carro a oeste de Abha, é conhecida como a "Vila de Gengibre" (Gingerbread Village) porque as casas de tijolos vermelhos, com suas janelas que parecem feitas de glacê, parecem suficiente bons para provar.

Os artistas residentes, que realizam festivais no verão, fascinam os visitantes com coroas de flores e costumes ancestrais. Tocam flauta, um passatempo para o pastoreio o gado, e dançam, o que é uma forma tradicional de celebrar.

Bees Tower Honey Refinery, Rijal Almaa Euronews

Complete a visita a Rijal Almaa com uma viagem à "Bees Tower Honey Refinery", uma charmosa quinta de mel e centro educacional com uma variedade de amostras grátis. O néctar dourado é um ingrediente chave num dos pratos locais imperdíveis: "areeka". Feito com massa quente grelhada e decorado com tâmaras locais, é coberto com mel doce - um sabor, por excelência, de Assir.