Estas são as cidades mais ensolaradas, com mais neve e mais chuvosas da Europa

À medida que o norte da Europa mergulha numa onda de frio, pode estar a sonhar com dias mais brilhantes pela frente. Os apreciadores de sol podem até estar a planear uma fuga de Páscoa para climas mais quentes.

O tempo pode ser imprevisível, mas algumas partes do continente são mais consistentes do que outras.

O World Weather Online, o motor de busca de férias, analisou o tempo das 300 cidades mais populosas da Europa de 2009 a 2021. Estes foram os resultados.

As cidades mais soalheiras da Europa estão em Espanha e Itália

Aqui não há surpresa: As cidades mais solarengas da Europa estão em Espanha e Itália. Estes dois países dominam os 30 primeiros lugares, com 12 cidades de Espanha e 11 de Itália a dominarem a lista.

Esta classificação reflete o número médio de horas de sol por mês em cada cidade, em vez de comparar as temperaturas.

Olhando de perto para as 10 cidades mais ensolaradas, quatro delas estão localizadas no sul e sudeste de Espanha, e três na ilha italiana da Sicília. Se é fã do sol, estas são as regiões para si. São destinos de viagem durante todo o ano, graças aos seus climas amenos.

1. Alicante, Espanha: Para uma dose diária de vitamina C

Localizada na costa sudeste de Espanha, Alicante tem o maior número de horas de sol da Europa. Com uma média de 349 horas de sol por mês (um mês médio tem 730 horas no total, incluindo noturnas), é um destino de sonho para os amantes do sol. Cerca de metade do dia, todos os dias, é ensolarado em Alicante.

Alicante tem uma média de 349 horas de sol por mês Canva

2. Catânia, Itália: Para sol, areia e comida de rua siciliana

Catânia, na costa oriental da Sicília, goza em média de 347 horas de sol por mês. A "cidade velha" barroca da cidade é Património Mundial da UNESCO.

Para além das deslumbrantes praias, também se pode desfrutar da deliciosa comida de rua siciliana, como arancini e cannoli.

Catânia tem uma média de 347 horas de sol por mês Canva

3. Múrcia, Espanha: Para uma fuga solarenga de Madrid

Com uma média de 346 horas de sol por mês, invernos suaves e verões longos, Múrcia oferece águas quentes durante todo o ano na costa sudeste de Espanha.

A cidade universitária acolheu recentemente uma ligação ferroviária de alta velocidade com Madrid. Mais a sul, o distrito costeiro da Costa Cálida tem longas praias que são perfeitas para nadar e praticar desportos aquáticos.

Múrcia tem uma média de 346 horas de sol por mês Canva

4. Málaga, Espanha: Para arte e banhos de sol

A cidade portuária de Málaga, na costa sul de Espanha, tem uma média de 345 horas de sol por mês.

A cidade oferece uma grande variedade de hotéis e resorts para os visitantes que procuram praias arenosas. Málaga é também o local de nascimento do pintor e escultor espanhol Pablo Picasso - não perca o Museu Picasso na sua visita.

Málaga tem uma média de 345 horas de sol por mês Canva

5. Messina, Itália: Para praias ao longo de duas linhas costeiras

Messina, no nordeste da Sicília, tem uma média de 345 horas de sol por mês.

Esta cidade portuária é um destino popular para os navios de cruzeiro. Oferece belas costas pontilhadas de praias e locais históricos.

Messina tem uma média de 345 horas de sol por mês Canva

6. Valência, Espanha: Para paella e festas

Com uma média de 343 horas de sol por mês, Valência é a sexta cidade mais ensolarada da Europa.

A cidade oferece praias maravilhosas com dunas e oportunidades para a prática de desportos aquáticos. É também o local de nascimento da paella, o icónico prato espanhol de marisco.

Valência tem uma média de 343 horas de sol por mês Canva

7. Nice, França: Para passear à beira-mar

A França entra na lista de destinos ensolarados com Nice, que goza em média de 342 horas de sol por mês. Situada na Riviera Francesa, Nice oferece praias arenosas juntamente com restaurantes de primeira classe. É também uma cidade famosa pela sua cultura e arquitetura.

Nice goza de uma média de 342 horas de sol por mês Canva

8. Las Palmas, Espanha: Para praias urbanas

Localizada nas Ilhas Canárias, mesmo ao largo da costa noroeste de África, Las Palmas é um destino de viagem popular - e por uma boa razão.

Com uma média de 341 horas de sol por mês, o clima agradável durante todo o ano continua a atrair visitantes durante os meses de menos movimento. Mesmo em outubro e novembro, a temperatura média em Las Palmas é de 21 graus.

Las Palmas tem uma média de 341 horas de sol por mês Canva

9. Granada, Espanha: Para arquitetura solarenga

Granada é o lar do impressionante Palácio de Alhambra. Com uma média de 341 horas de sol por mês, a cidade andaluza atrai visitantes ao longo de todo o ano.

Uma multiplicidade de culturas cruzam-se aqui e refletem-se tanto na arquitetura como na vida quotidiana da cidade.

Montefrio, Granada | Granada tem uma média de 341 horas de sol por mês Canva

10. Palermo, Itália: Para quem gosta de História

Com uma média de 340 horas de sol por mês, Palermo é um destino perfeito para os apaixonados por sol e entusiastas da cultura.

A cidade oferece comida de rua siciliana autêntica, a maior casa de ópera da Itália e muitos outros edifícios históricos que estão classificados como Património Mundial da UNESCO.

Palermo tem uma média de 340 horas de sol por mês Canva

Prefere clima frio? Estas são as cidades com mais neve da Europa

Para a maioria das pessoas, o sol e as férias andam de mãos dadas - mas nem todos gostam de apanhar sol numa praia.

Se prefere explorar paisagens invernais, esta seção é para si.

Enquanto as cidades mais ensolaradas estão aglomeradas em Espanha e Itália, as cidades com neve estão espalhadas por mais países.

Esta classificação é baseada no número médio de dias de neve por mês, entre dezembro e março, entre 2009 e 2021.

Fãs dos desportos de inverno, tomem nota: A capital da Estónia, Tallinn, é a cidade com mais neve da Europa, com uma média de 20,5 dias de neve por mês.

Vilnius, na Lituânia, tem uma média de 18,5 dias de neve por mês, e Erfurt, na Alemanha, ocupa o terceiro lugar com 17,3 dias. São seguidas por Turku (16,5 dias) e Helsínquia (16,5 dias) na Finlândia.

Algumas das outras cidades com mais neve na Europa são Kiev (Ucrânia, 16 dias), Kaunas (Lituânia, 16 dias), Grenoble (França, 15,5 dias), Riga (Letónia, 15,5 dias) e Innsbruck (Áustria, 15,5 dias).

Tallinn é a cidade com mais neve da Europa. Canva

Quais são as cidades mais chuvosas da Europa?

Reino Unido e chuva são praticamente sinónimos - 12 das 30 principais cidades mais chuvosas da Europa estão localizadas no Reino Unido. Certamente que vai querer ter isto em mente ao planear as suas atividades de férias.

Mas o que significa exatamente "mais chuvoso"? A Holidu analisou as 300 cidades mais povoadas da Europa com base em dados da World Weather Online de 2009 a 2022.

O número médio de dias de chuva por mês e a quantidade média de precipitação diária por mês foram combinados para determinar os resultados.

Bergen é a cidade mais chuvosa da Europa Canva

Bergen, na Noruega, é a cidade mais chuvosa da Europa com o maior número médio de dias de chuva por mês (12,7) e quantidade diária de precipitação (8,8 mm).

Seguem-se as cidades britânicas de Sunderland e Glasgow, ambas com uma média de 11 dias de chuva por mês, Brasov na Roménia e Augsburg na Alemanha.

As outras cidades chuvosas do Reino Unido na lista dos 30 primeiros incluem Belfast, Swansea, Stockport, Manchester, Liverpool, Plymouth, Wigan, Derby, Edinburgh e Wakefield.

Itália e Espanha são a casa das cidades mais solarengas da Europa, mas também têm algumas das cidades mais chuvosas: Milão, Vigo e Corunha.