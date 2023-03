Aventura e História em Sharjah

Mleiha é um sítio classificado pela UNESCO como Património Mundial em Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos.

É o lar de algumas das mais importantes descobertas arqueológicas, incluindo tumbas, fortes e fósseis da Idade do Bronze.

O Centro Arqueológico de Mleiha permite aos visitantes conhecer os antigos colonos da região e traça a sua história desde as eras Paleolítica, Neolítica, do Bronze, do Ferro, Pré-Islâmica, Islâmica e até à Idade Moderna.

Há percursos pedestres nas montanhas próximas, incluindo o Vale das Grutas, onde os visitantes podem participar em visitas guiadas.

Tharindu Wickrama Achchillage, chefe-adjunto de Operações & Desenvolvimento Turístico da Autoridade de Investimento e Desenvolvimento de Sharjah explicou à Euronews: "Estes são sítios que continham artefactos como pontas de flechas e lâminas que foram esculpidas de sílex que encontramos à nossa volta".

Comentando as muitas cavernas que encontramos através da vasta paisagem montanhosa, acrescentou: "Estes eram locais utilizados para estadias temporárias, tempestades e coisas do género, quando as pessoas precisavam de se esconder. Armazenavam comida e ferramentas de pedra".

Sheikha Nawar Al Qassimi é vice-presidente da Fundação de Arte de Sharjah. Tendo crescido no emirado, é uma entusiasta do ar livre e percorre regularmente os grandes trilhos. Conta: "Este local é especial porque está mesmo à nossa porta. Há tantos sítios como este em Sharjah, há tantos espaços para explorar, e é bastante fácil. Não é preciso ser um caminhante especializado para vir até aqui".

Com uma história rica e paisagens de cortar a respiração, é também um dos principais destinos de aventura no deserto do país, graças às dunas de areia vermelha ondulante. As corridas de buggy são uma das mais populares atividades de aventura no deserto de Mleiha.

As rochas incrustadas com fósseis marinhos fazem igualmente parte da paisagem. Estes fósseis teriam revestido o fundo do mar há 60 milhões de anos.

A Rocha do Camelo é também uma maravilha geográfica que remonta a 80 milhões de anos e tem o seu nome porque tem a forma de uma cabeça de camelo.

Estas formações rochosas marcantes estão rodeadas por alguns dos trilhas mais espetaculares do deserto nos EAU. A observação das estrelas e o campismo são também populares entre aqueles que procuram aventura enquanto se reúnem na região para experimentar a paisagem acidentada e tudo o que ela tem para oferecer.

"Sharjah é real. É o que é e não tenta ser mais nada. Tem tudo desde artes, cultura, música, educação, cinema, caminhadas pela natureza. Vemos pessoas de todo o lado, e é uma experiência muito autêntica que esta região tem para oferecer", acrescenta Sheikha Nawar Al Qassimi.