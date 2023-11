Os encantos da costa da Califórnia

Nesta edição, Foy Vance começa a viagem nas prais de areia branca de Carmel-by-the-Sea.

A apenas duas horas de carro ao sul de São Francisco, Carmel-by-the-Sea é uma das pequenas cidades mais impressionantes do país. É famosa pela música, pelas artes e por uma floresta de sequoias.

A visita de Foy Vance começou nas praias de areia branca de Carmel. Para Zane Reed,instrutor de surf da Big Surf Adventures, esta é uma das melhores áreas da Califórnia para surfar.

**"É um santuário marinho que é muito raso na costa e se torna extremamente profundo. Temos aqui uma das trincheiras mais profundas do mundo. **__E há muita pesca excelente", destaca Reed

Em Carmel Beach, não são permitidos veículos motorizados, para além dos da Guarda Costeira ou dos Salva-vidas.

**"Nós ouvimos a música das ondas e do oceano. Esta é uma cidade musical. Vários artistas vivem nesta área e conseguimos que muitas pessoas **__que vêm aqui fiquem apaixonadas pela região", afirma o instrutor.

Uma meca para artistas, escritores e músicos

Mas não é apenas a vida na praia que atrai visitantes a Carmel. A cidade tem sido uma meca para artistas, escritores e músicos desde o século XIX.

Hoje, mais de 100 estúdios, galerias e lojas representam as obras de artistas de todo o mundo. Para saber mais sobre o caráter artístico da cidade, Foy visitou o centro da cidade e conheceu a lenda da música local Andreia Carter.

**"Em 1906, houve um grande terremoto em São Francisco e as pessoas começaram a fugir. E havia um anúncio no jornal para artistas, músicos,escritores, e todas essas pessoas vieram para aqui. Se andar pela cidade, cada detalhe é artístico nas casas. Tudo foi feito com cuidado e qualidade. **__E é isso que torna esta cidade tão bonita para passear", revela Andreia Carter.

Carmel tem uma qualidade única nas suas ruas. A guia turística Monica Hudson

ajudou Foy a descobrir cada esquina da cidade.

Uma inspiração para os músicos

Depois de uma rápida viagem ao longo da épica Coastal Road de Big Sur, Foy chega à Biblioteca Memorial Henry Miller. A livraria, centro de arte e local para apresentações documenta a vida do escritor e artista Henry Miller.

E foi ali que Foy conheceu Jake Padorr, um músico local que trabalha na biblioteca.

"Big Sur influenciou profundamente meu som. Eu não expressei esse estilo de música até vir para cá, e esses sons borbulharam em mim. Música muito espontânea. Permite sentir-me curado e transformado de certa forma através do som. Big Sur, como Henry Miller disse, está na vanguarda do passado", revela o músico.

Para quem viaja ao longo da costa do Pacífico, este trecho da Califórnia é uma visita obrigatória. Carmel e Big Sur são lugares especiais para ser criativo e passear. Com praias, música e centenas de lojas, galerias e restaurantes por perto.

Parece que podemos fazer tudo aqui. Ou, simplesmente, nada.