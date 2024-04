Safranbolu é uma cidade maravilhosamente preservada no norte da Turquia. Vamos descobrir a sua rica história, desvendar os segredos da especiaria que está na origem do seu nome e saber mais sobre um dos desfiladeiros mais profundos do mundo.

Neste episódio de Explore Turquia, a apresentadora do Euronews, Cinzia Rizzi, visita a encantadora região norte do país. Cinzia está em Safranbolu, uma "cidade-museu" com casas típicas otomanas. Graças aos seus Valores Universais Excecionais, a cidade foi incluída na lista do Património Mundial da UNESCO em 1994.

Ao passear pelas ruas de Safranbolu, pode sentir-se como se estivesse num conto de fadas, com as casas, que começaram a ser construídas no início do século dezoito, a permanecerem perfeitamente preservadas. O Cinci Han - atualmente um hotel - servia para proporcionar alojamento aos comerciantes da Rota da Seda, enquanto o balneário Cinci Hamamı oferecia-lhes um local para relaxar.

O nome Safranbolu tem origem na sua relação com o açafrão, uma das especiarias mais caras do mundo. Atualmente, cerca de 30 agricultores cultivam o açafrão de Safranbolu, que recebeu recentemente o estatuto de Denominação de Origem Protegida da UE. Cinzia visita uma quinta familiar para saber mais sobre o denominado "ouro vermelho", que pode ser utilizado para aromatizar alimentos, na tinturaria, na cosmética e na indústria farmacêutica.

Nesta região da Turquia, a natureza também ocupa um lugar de destaque, graças a inúmeros desfiladeiros impressionantes. No distrito de Kastamonu, a cerca de 100 km de Safranbolu, encontra-se um dos desfiladeiros mais profundos do mundo: o Desfiladeiro de Valla, que se estende por 12 km para norte e cujas paredes das falésias atingem 1.200 m de altura. Uma vez que se entra no desfiladeiro, a única forma de sair é atravessando-o até chegar ao final.