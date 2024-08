A nova linha European Sleeper funcionará cerca de duas vezes por semana durante o inverno e terá uma duração de cerca de 15 horas.

O boom dos comboios noturnos prossegue com o lançamento de um novo serviço de comboios noturnos através da Europa em 2025.

A European Sleeper anunciou um novo serviço sazonal que atravessará a Europa desde o Mar do Norte até ao Adriático, passando por nove cidades diferentes.

O grupo ferroviário afirma que a rota foi escolhida para acomodar tanto as férias desportivas de inverno, como as férias na cidade e o Carnaval de Veneza, que terá lugar de 22 de fevereiro a 4 de março do próximo ano.

Eis tudo o que sabemos sobre quando começará a funcionar e para onde levará os passageiros.

Novo comboio noturno para ligar nove cidades europeias

De acordo com a European Sleeper, o novo comboio noturno surge "em resposta à elevada procura de viagens para desportos de inverno, opções de viagens pela cidade e falta de ligações ferroviárias adequadas".

A rota sazonal terá início em Bruxelas e terminará em Veneza, um novo destino para a empresa belgo-holandesa. A viagem nocturna levará os passageiros através da Bélgica, dos Países Baixos, da Alemanha e da Áustria antes de terminar em Itália.

Durante o percurso, fará escala em Antuérpia, Roterdão, Utrecht, Colónia, Munique, Innsbruck e Verona.

"Os passageiros poderão embarcar no nosso comboio a partir da Bélgica e dos Países Baixos e descontrair no conforto da carruagem restaurante, enquanto o comboio os transporta através da Alemanha e da Áustria e dos Alpes, terminando nas cidades históricas de Verona e Veneza no dia seguinte", afirma Chris Engelsman, cofundador da European Sleeper.

A paragem em Innsbruck, a porta de entrada para os Alpes austríacos, visa facilitar as férias dos desportos de inverno.

A viagem inaugural partirá de Bruxelas a 5 de fevereiro de 2025, com o serviço a funcionar aproximadamente duas vezes por semana durante fevereiro e março e com uma duração de cerca de 15 horas.

"Este horário permite a realização das férias escolares e da época alta dos desportos de inverno, proporcionando uma opção de viagem sustentável e agradável para o famoso carnaval de Veneza", afirma Engelsman.

"Este é um novo marco importante para a European Sleeper e para a conveniência de viajar à noite pela Europa de forma mais sustentável."

Quando é que abrem as reservas para o novo comboio noturno da European Sleeper?

A European Sleeper afirma que ainda está a finalizar os horários de partida e chegada com as autoridades e que um calendário será divulgado em breve.

As informações sobre os preços dos bilhetes também deverão ser divulgadas em breve.

As reservas serão oficialmente abertas a 1 de setembro. O serviço também estará disponível para reserva através do parceiro Green City Trip, um operador turístico com consciência ambiental sediado nos Países Baixos.