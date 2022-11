no comment

O presidente da Indonésia convidou os líderes do G20 para um passeio através dos passadiços do mangal de Taman Hutan Raya Ngurah Rai.

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o homólogo dos Estados Unidos, Joe Biden, lideraram a comitiva neste evento à margem da reunião dos líderes das 20 maiores economias do mundo, à qual só faltou Vladimir Putin, representado pelo chefe da diplomacia do Kremlin, Sergey Lavrov.

Lavrov não participou neste passeio por ter deixado a Indonésia logo na terça-feira à noite, numa altura em que o Kremlin estava a ser pressionado devido à explosão de um míssil em território da Polónia, um membro da NATO.

O passeio culminou com a plantação simbólica de algumas plantas halófitas para enriquecer este ecossistema sensível na Indonésia, num gesto para promover a defesa do planeta, um dos pontos em agenda nesta reunião do G20.