Guarda Nacional ucraniana prepara voluntários para a contraofensiva

Uma brigada ucraniana que se compromete a "destruir as tropas russas" simulou um combate na floresta perto de Kiev, na quinta-feira, enquanto o país avança com planos para uma contraofensiva.

Numa clareira de pinheiros, tropas de reconhecimento da brigada Bureviy, fazendo-se passar pelo "inimigo", cobriram os rostos com maquilhagem camuflada e balaclavas, com fatos estilo yeti e mergulharam na água dos pântanos para se misturarem com o ambiente.

Depois, outro grupo representando as forças ucranianas lançou um ataque surpresa, disparando cartuchos sem munições e lançando granadas de fumo.

Fazem parte das tropas internas da Guarda Nacional, Bureviy, ou "tempestade", a brigada que é também conhecida como a "primeira brigada presidencial". O presidente Volodymyr Zelensky elogiou a sua "resiliência" esta semana.

Os membros da Bureviy diz que o seu nome em ucraniano também pode ser decifrado como "brigada para destruir as tropas russas".

O Ministério do Interior anunciou em fevereiro a criação de várias novas formações armadas, incluindo a Bureviy, dirigida pela Guarda Nacional, polícia e força fronteiriça.

Mais de 23.000 voluntários candidataram-se.

A missão é ambiciosa: libertar regiões que estão agora sob ocupação de Moscovo - incluindo a Crimeia.

"É tempo de devolver o que é nosso", lê-se no site de recrutamento da Guarda Nacional.

Um anúncio online para a brigada de Bureviy adverte: "Ocupantes, uma tempestade está a chegar!"