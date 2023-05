Entre lágrimas e com abraços apertados, em apenas cinco minutos, dezenas de famílias - entre os EUA e o México - reencontraram-se, no sábado, na fronteira que separa os dois países, altamente vigiada pelas forças de segurança norte-americanas.

Organizada por grupos humanitários, que apoiam os migrantes, e pelas autoridades mexicanas e dos EUA, a décima edição do evento, conhecido como "Abrazos, no muros" (Abraços, não muros), foi realizada nas margens do Rio Bravo.