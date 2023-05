Picasso escultor para descobrir no museu do artista em Málaga

no comment

As esculturas de Picasso são o foco de uma exposição no Museu Picasso de Málaga, que assinala o 50º aniversário da morte do artista. "Picasso escultor. Materia y cuerpo" é o nome da exposição que vai estar patente de 9 de maio até 10 de setembro de 2023.