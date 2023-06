Bovinos criados em terraços são transportados por gruas para a Festa do Sacrifício

À medida que se aproxima o Eid- al-Adha ou a Festa do Sacrifício, no calendário muçulmano, os animais bovinos criados nos terraços dos prédios de Carachi, no Paquistão, são descidos para o solo com recurso a guindastes.

À medida que se aproxima o Eid- al-Adha ou a Festa do Sacrifício, no calendário muçulmano, os animais bovinos criados nos terraços dos prédios de Carachi, no Paquistão, são descidos para o solo com recurso a guindastes. O processo, alvo de protestos pelos defensores dos animais e já proibido pelo governo, é acompanhado todos os anos pelos residentes locais como se se tratasse de um espetáculo. Os bovinos são criados nos terraços devido à falta de espaço agrícola para os criadores. Muitos dos animais chegam ao solo com ferimentos causados pelo transporte por grua e, em 2020, um caiu e morreu, o que motivou a proibição, não respeitada por muitos fiéis. Este ano, a Festa do Sacrifício começa na tarde de 28 de junho e prolonga-se até 2 de julho.