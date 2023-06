Locais bloqueiam abertura de centro de votação em Guatemala

Confrontos entre locais e forças de segurança eclodiram em San José del Golfo, no centro de Guatemala, no domingo. Alguns habitantes impediram a abertura de um centro de votação depois de saberem que pessoas de outro município tinham sido trazidas até San José del Golfo para lá votar.

Nas eleições de domingo, os guatemaltecos foram às urnas escolher o sucessor do presidente de direita Alejandro Giammattei, 340 presidentes de Câmara, 160 membros do Congresso e 20 membros do Parlamento Centro-Americano.