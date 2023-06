Confrontos nas eleições na Guatemala

De Euronews

Os resultados da primeira volta da eleição presidencial na Guatemala ainda não são conhecidos, mas já é claro que haverá uma segunda volta a 20 de agosto.

As eleições na Guatemala ficaram marcadas por confrontos, naquele que tem sido o período eleitoral mais tumultuoso da história recente do país centro-americano.

Muitos guatemaltecos expressaram desapontamento com os candidatos presidenciais e nenhum dos 22 candidatos obteve o limiar exigido de 50% para ganhar de forma definitiva, na primeira vota da eleição presidencial.

A segunda volta terá lugar a 20 de agosto entre os dois primeiros classificados.

Para além do presidente e do vice-presidente para o período de 2024 a 2028, os guatemaltecos também elegeram este domingo os 160 deputados do novo Congresso, os 20 membros do Parlamento Centro-Americano e os autarcas de 340 corporações municipais.