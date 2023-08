De Luis Guita com

O sociólogo e diplomata Bernardo Arévalo, do Movimiento Semilla, conhecido pelas campanhas anticoorupção, foi eleito Presidente da Guatemala com 58% dos votos

Guatemala escolheu ter um presidente de esquerda que faz da luta contra a corrupção a principal bandeira.

O sociólogo e diplomata Bernardo Arévalo, do Movimiento Semilla, foi eleito com 58% dos votos contra 37,2% da ex-primeira-dama Sandra Torres Casanova, do Unidade Nacional de Esperança (UNE), que trocou a social-democracia por valores mais conservadores na sua terceira tentativa de se tornar presidente .

Os guatemaltecos conhecem bem Arévalo pelas campanhas anticorrupção e pelo choque com os partidos governantes da Guatemala. Partidos que até tentaram retirar o progressista da campanha e banir o seu partido, mas não conseguiram.