Milhares de pessoas encheram as ruas de Madrid, para celebrar a Marcha do Orgulho LGBTI+, que tem lugar este ano a escassas três semanas das eleições gerais em Espanha.

Do outro lado do Atlântico, milhares de peruanos e equatorianos participaram também este domingo em marchas do Orgulho LGBTI+ organizadas respetivamente em Lima e Quito, esta última acompanhada pelo presidente da Câmara Municipal, Pabel Muñoz.