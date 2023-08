9 de agosto, o Dia Internacional dos Povos Indígenas

Centenas de pessoas marcharam ao som de música na Avenida Reforma, na Cidade do México, para assinalar o Dia Internacional dos Povos Indígenas. De acordo com o Grupo de Trabalho Internacional para Assuntos Indígenas (IWGIA), o México abriga 68 diferentes povos indígenas, que representam mais de 15% da população do país.

"É um dia de protesto, mas também de celebração", diz Esmeralda Cortes, que viajou para a marcha desde o estado de Oaxaca, no sul do México.

Em 23 de dezembro de 1994, a Assembleia Geral das Nações Unidas determinou que o dia 9 de agosto fosse comemorado como o Dia Internacional dos Povos Indígenas.

A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas estabelece os direitos individuais e coletivos da população indígena, em particular, o direito à cultura, identidade, língua, emprego, saúde e educação. Destaca-se o direito dos povos indígenas de manter e fortalecer as suas instituições, culturas e tradições e de promover o seu desenvolvimento de acordo com as suas aspirações e necessidades. A discriminação contra os povos indígenas é proibida e a sua participação plena e efetiva é promovida em relação aos assuntos que lhes dizem respeito, incluindo o direito ao desenvolvimento com identidade, ou seja, de acordo com a sua visão de mundo.