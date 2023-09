As boas vindas a Biden antes da reunião com o líder comunista do Vietname

O Presidente dos Estados Unidos foi recebido em Hanoi com pompa e circunstância, numa cerimónia liderada pelo secretário-geral do Partido Comunista do Vietname, Nguyen Phu Trong, nos jardins do Palácio Presidencial.

A cerimónia incluiu, além de uma banda de música, um grupo de crianças que abanaram bandeirinhas dos Estados Unidos e do Vietname e a quem Biden acenou, antes de dar seguimento à agenda de trabalho prevista.

O ponto alto da visita de Biden será a reunião com Nguyen Phu Trong, tido como o homem mais poderoso do país, à frente do Presidente, Võ Văn Thưởng, e do primeiro-ministro, Phạm Minh Chính.

"O Vietname e os Estados Unidos são parceiros essenciais" num momento "extremamente importante" para o mundo, afirmou o Presidente norte-americano, no início de uma reunião com o líder do Partido Comunista vietnamita.