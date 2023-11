28ª Marcha LGBT+ em Copacabana

Milhares de pessoas participam na Marcha do Orgulho LGBTQ+ na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, depois de uma vaga de calor que terminou com fortes chuvas em todo o Brasil. "Temos que entender que, independentemente das nossas diferenças, somos todos iguais, somos iguais e o que importa é o respeito e a união", diz um participante.

Agitando bandeiras do arco-íris e num ambiente de Carnaval, pessoas de todas as idades desfilaram na marginal.

Apesar da reputação de país liberal, o Brasil tem uma das mais altas taxas de violência contra homossexuais e transgéneros da América Latina.

"Este desfile, para além do seu caráter popular e por causa do seu caráter popular, é também um grito de socorro, para que as autoridades, o Parlamento, os Governos olhem por nós", disse Danieli Balbi, deputada estadual do Rio de Janeiro, que participou no desfile.